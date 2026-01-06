Dolar
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Temsilciler Meclisi Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Öğretmenevlerinde konaklama hizmetlerine ilişkin kapsam genişletildi

Yeni düzenleme kapsamında Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan tüm kadrolardaki personeli, öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında sunulan konaklama hizmetlerinden yüzde 50 indirimli olarak yararlanabilecek.

Fatma Sevinç Çetin  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Öğretmenevlerinde konaklama hizmetlerine ilişkin kapsam genişletildi Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında sunulan konaklama hizmetlerinden yararlanabileceklerin kapsamı, yeni düzenlemeyle Bakanlık personeli, aile bireyleri ve Bakanlıktan emekli olanları kapsayacak şekilde genişletildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında, konaklama hizmetlerine ilişkin yeni düzenleme 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

Söz konusu düzenlemeyle öğretmenevlerinde sunulan konaklama hizmetlerinden yararlanma kapsamı genişletildi.

Yeni düzenleme kapsamında öğretmenlerin yanı sıra Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan tüm kadrolardaki Bakanlık personeli, öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında sunulan konaklama hizmetlerinden kahvaltı hariç olmak üzere sivil misafirlere uygulanan hizmet bedeli üzerinden yüzde 50 indirimli yararlanabilecek.

Düzenlemeyle ayrıca emekli öğretmenlerle emekli Bakanlık personelinin de indirimli konaklama hizmetlerinden yararlanabilmesi sağlandı.

Öte yandan, daha önce yapılmış rezervasyonlar iptal edilmeksizin 1 Ocak'tan itibaren gerçekleştirilecek konaklamalarda indirimli tarife uygulanacak.

