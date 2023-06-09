Dolar
23.40
Euro
25.19
Altın
1,960.76
ETH/USDT
1,753.40
BTC/USDT
25,852.00
BIST 100
5,626.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başkentte sağanak etkili oluyor. Sıhhıye'de Yenişehir Pazarında su altında kalan araçlar ve Samsun yolunda alt geçitte kalan minibüs
logo
Ekonomi

Şahap Kavcıoğlu, BDDK'nın altıncı başkanı oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, kurumun 6. başkanı oldu.

Murat Aslan  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Şahap Kavcıoğlu, BDDK'nın altıncı başkanı oldu

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 20 Mart 2021'den bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak görev yapan Şahap Kavcıoğlu, BDDK'nın 6. başkanı oldu.

1999 yılında kurulan BDDK, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen görev ve yetkileri çerçevesinde düzenleme ve denetimi kapsamındaki kuruluşların faaliyetlerini güvenli ve sağlam şekilde gerçekleştirmesini, kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlama ve bu sayede finansal piyasaların gelişmesine ve finansal istikrara katkıda bulunma görevini üstleniyor.

Kurum, finansal piyasalara, kuruluşlara ve tüketicilere yönelik uluslararası standartlarda düzenlemeyi, denetimi ve risk yönetimini ulusal ihtiyaçlar ve gereklilikler çerçevesinde uygulayan bir otorite konumunda bulunuyor.

Yeni BDDK Başkanı'nın öz geçmişi

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü'nden denetim uzmanı olarak mezun olan Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.

Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı.

TCMB Başkanlığı'ndan önce, 26. dönem Bayburt milletvekili olan Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babası.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte sağanak nedeniyle vatandaşlar sürüklenen araçlarda mahsur kaldı
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan blokların yıkımı tamamlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Ekonomi birinci önceliğimiz olacak
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Bakan Özhaseki: Depremden etkilenen 11 ilde 456 bin 770 kalıcı konut yapılacak

Benzer haberler

Küresel piyasalar merkez bankalarının faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalar merkez bankalarının faiz kararına odaklandı

Borsadan haftalık kapanış rekoru

BDDK Başkanlığı görevine getirilen Kavcıoğlu'ndan TCMB'ye veda mesajı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
Şahap Kavcıoğlu, BDDK'nın altıncı başkanı oldu

Şahap Kavcıoğlu, BDDK'nın altıncı başkanı oldu
Katılım bankacılığında sektörün hedefi yüzde 15 paya ulaşmak

Katılım bankacılığında sektörün hedefi yüzde 15 paya ulaşmak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet