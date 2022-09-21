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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de yabancı fon yatırımcılarıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, New York'ta yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle bir araya geld

Dilara Zengin Okay   | 21.09.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de yabancı fon yatırımcılarıyla görüştü

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları için ABD'de bulunan Nebati, New York'taki temaslarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştüklerini belirten Nebati, "Devreye aldığımız son uygulamalar ile yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı merkezine alan Türkiye Ekonomi Modelimizi kapsamlı bir şekilde aktararak küresel ekonomideki son dönem gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerimizi paylaştık." ifadesini kullandı.

Nebati, dün de Citibank Kamu Sektörü Küresel Başkanı Julie Monaco'yu, talebi üzerine Türkevi'nde ağırladıklarını dile getirerek, küresel ekonomik görünüm ve Türkiye'nin ekonomik yapısını konuştuklarını aktarmıştı.

Bakan Nebati, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve beraberindeki heyetle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki heyetle bir araya geldiklerini kaydetmişti.

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