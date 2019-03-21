Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye devam edecek
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek." dedi.
İstanbul
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin tüm bu süreçlerde yaşadığı imtihanlardan daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini belirten Albayrak, cari açıktaki dengelenmenin hiçbir dönem bu kadar güçlü olmadığını söyledi.
Bakan Albayrak, "Konutta mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor." şeklinde konuştu.
İkinci el otomobil satışları ile ilgili de Albayrak, "KDV uyuşmazlığında imzaları tamamladık. Uyuşmazlık sorununu da çözmüş olduk." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.