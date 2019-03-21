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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek." dedi.

Abdulselam Durdak   | 21.03.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye devam edecek

İstanbul

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tüm bu süreçlerde yaşadığı imtihanlardan daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini belirten Albayrak, cari açıktaki dengelenmenin hiçbir dönem bu kadar güçlü olmadığını söyledi.

Bakan Albayrak, "Konutta mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor." şeklinde konuştu.

İkinci el otomobil satışları ile ilgili de Albayrak, "KDV uyuşmazlığında imzaları tamamladık. Uyuşmazlık sorununu da çözmüş olduk." dedi.

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