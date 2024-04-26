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Ekonomi

Bakan Bayraktar, elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payının arttığını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların paylarının arttığını bildirdi.

Duygu Alhan  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Bakan Bayraktar, elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payının arttığını bildirdi

Ankara

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak ekonomimizi güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar'ın paylaştığı infografikte, Mart 2023'te elektrik üretiminin yüzde 35,7'sinin yenilenebilir enerjiden karşılandığı belirtilirken geçen ay bu oranın yüzde 49,3'e çıktığı kaydedildi.

İnfografikte ayrıca elektriğin geçen yıl martta yüzde 51,3'ünün yerli kaynaklardan üretildiği aktarılırken, geçen ay bu oranın yüzde 63,6'ya yükseldiği bilgisine yer verildi.


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