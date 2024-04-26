Dolar
32.57
Euro
34.95
Altın
2,347.03
ETH/USDT
3,139.20
BTC/USDT
64,380.00
BIST 100
9,884.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Alman polisi başken Berlin’deki başbakanlık binasının yanında kurulan Filistin destekçilerine ait çadırlara müdahale ediyor.
logo
Ekonomi

Çiftçilere 4,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Bakan Yumaklı, 4 milyar 435 milyon 821 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Çiftçilere 4,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Üretici ve çiftçilere yönelik desteklerinin devam ettiğine işaret eden Yumaklı, "Toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımında söz konusu destek ödemesinin detaylarına ilişkin de bilgi yer aldı.

Buna göre, buzağı desteği için 3 milyar 344 milyon 15 bin lira, çiğ süt desteği için 1 milyar 11 milyon 71 bin 779 lira, lisanslı depoculuk desteği için 32 milyon 155 bin 447 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 29 milyon 216 bin 20 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 10 milyon 42 bin 754 lira, düve alım desteği için 9 milyon 320 bin lira ödeme gerçekleştirilecek.

Öte yandan, buzağı ve süt destekleri, çiftçilerin kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da bir okulda öğretmeni darbeden veli tutuklandı
Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki arama çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Filistin davası mevzubahis olduğunda yerimiz hakikatin yanıdır
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş: Kanıt belgeseli uluslararası hukukun tüm ülkeler için geçerli olduğunu gösterecek
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı davasında karar

Benzer haberler

Çiftçilere 4,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Çiftçilere 4,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Türkiye ile Irak arasında tarımsal işbirliğinde de yeni dönem başlıyor

Ata toprağını boş bırakmak istemedi, devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde sular çekildi

Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde sular çekildi
Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede yapay zekanın önemini anlattı

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede yapay zekanın önemini anlattı
Çiftçilere 694,5 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Çiftçilere 694,5 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet