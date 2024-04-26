Borsa İstanbul'da gong Rönesans Gayrimenkul Yatırım için çaldı
Rönesans Gayrimenkul Yatırım, bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.
İstanbul
12 alışveriş merkezini portföyünde bulunduran ve Türkiye’nin adet ve brüt kiralanabilir alan bazında en büyük AVM yatırımcısı olan Rönesans Gayrimenkul Yatırım, bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "RGYAS" koduyla işlem görecek.
Ak Yatırım ve Deniz Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde 17, 18 ve 19 Nisan’da talep toplama sürecini tamamlayan şirketin halka arzın büyüklüğü yaklaşık 4,5 milyar lira, halka açıklık oranı ise yüzde 10,08 oldu.
Halka arz sonucunda 2 milyon 454 bin 93 adedi yurt içi bireysel olmak üzere toplam 2 milyon 454 bin 271 yatırımcı Rönesans Gayrimenkul Yatırımın ortağı oldu.
Rönesans Gayrimenkul Yatırımın borsada işlem görmeye başlaması dolayısıyla düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Rönesans Holding ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım yöneticileri, Ak Yatırım ve Deniz Yatırım yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Ergun, törende Rönesans Gayrimenkul Yatırımı Borsa İstanbul'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Halka arzın önemine değinen Ergun, şunları kaydetti:
"Rönesans Holdingin uzun yıllara dayanan köklü tecrübesiyle Rönesans Gayrimenkul Yatırım, güçlü portföyüyle ve örnek projeleri ile önemli bir değer oluşturmaktadır. Bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak, bu değeri yatırımcıları ile paylaşmaktadır. Ben bu stratejik karardan dolayı şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Böylece bir yandan sektördeki birikimini sermaye piyasalarına taşıyan şirketimiz, diğer yandan daha güçlü bir finansal yapıyla projelerini gerçekleştirmeye devam edecektir "
"Halka arzımıza 2,6 kat talep geldi"
Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp da holding çatısı altındaki ilk halka arzları olduğunu söyledi.
Kayaalp, "Rönesans Gayrimenkul Yatırım, portföyünde bulundurduğu 12 alışveriş merkezi ile Türkiye’nin en büyük AVM yatırımcısı konumunda. Rönesans Holding’in 100 milyon ziyaretçi ile buluşan ticari gayrimenkul şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ı halka arz ederek, holding çatımız altındaki ilk halka arzımızı gerçekleştirdik. Ak Yatırım ve Deniz Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arza, toplam tahsisat tutarının 2,6 katı talep geldi. Halka arz sonucunda toplam 2 milyon 454 bin 271 yeni ortağımız oldu.” diye konuştu.
Yatırımcılarına ve halka arz sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Kayaalp, Rönesans Holding olarak ülkeye inandıklarını ve yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.
Rönesans Holding’in 30 yılı aşkın inşaat deneyimini gayrimenkul deneyimiyle birleştiren ve 2006 yılında kurulan Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Rönesans Holding’in Türkiye’deki ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Rönesans Gayrimenkul Yatırım, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Samsun, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 7 şehirde, Optimum, Hilltown ve Piazza markalı AVM’lerinin yanı sıra Maltepe Park ve Kozzy AVM gibi bulundukları bölgenin en çok ziyaret edilen AVM’leriyle hizmet veriyor.
Sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için başarılı uygulamalara imza atan Rönesans Gayrimenkul Yatırımın portföyünde bulunan AVM’ler, dünyanın en önde gelen sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip bulunuyor. Yüzde 100 yeşil enerji kullanmayı hedefleyen Rönesans Gayrimenkul Yatırım, gurubun sürdürülebilirlik hedefleri ile paralel net sıfır karbon bir şirket olmak için çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.