Euro
8.79
Dolar
7.34
BIST 100
1,100.55
Altın
1,964.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, modern teknolojiyle üretilen tohum ekim makineleri 26 ülkeye satılıyor.

Sedat Kara   | 29.08.2020
Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı Fotoğraf: Sedat Kara / AA

Tekirdağ

Hasan Basri Kurt tarafından 1963 yılında 80 metrekarelik alanda tornacılık ve römork üretimi ile başlayan atölye, bugün Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin 500 metrekare kapalı, 34 bin metrekare açık alana sahip, 26 ülkeye ihracat gerçekleştirilen büyük bir işletmeye dönüştü. 

Tarım makineleri üretimi yapan firmanın sahibi Kemal Kurt, AA muhabirine, babası Hasan Basri Kurt'un kurduğu işletmeyi, yerel ve milli olarak ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla büyüttüklerini söyledi.

Hayrabolu'nun, Türkiye'de tarım makineleri üretiminde önemli bir paya sahip olduğunu ve işletmelerinde yılda yaklaşık 4 bin 500 tarım makinesi üretildiğini vurgulayan Kurt, imal ettikleri tohum ekim makinelerini başta Moldova, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan olmak üzere 26 ülkeye ihraç ettiklerini belirtti.

Yüzde 70'i ihraç ediliyor

Kurt, fabrikalarında üretilen tarım makinelerinin yüzde 30'unun iç piyasaya, yüzde 70'inin ise yurt dışına satıldığını, ihracat pazarını daha da geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Fabrikanın bulunduğu konum itibarıyla bazı avantajları olduğunu anlatan Kurt, şöyle devam etti:

"Avrupa sınır kapılarına, İstanbul'a, Tekirdağ liman ve demir yollarına yakın olmamız nedeniyle dünyanın her tarafına rahatlıkla makineleri gönderiyoruz. 26 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerde bulunan bayilerimiz ve uzman teknik servisleri ile yabancı çiftçilerimizin de vazgeçilmez bir markası olduk. Bu durum, bizi kaliteli, güvenilir bir dünya markası haline getirdi.

Son model teknolojik cihazlar kullanarak ürettiğimiz makinelerimizde kullandığımız malzemelerin yüksek kaliteli, çiftçimizin rahatlığını ve güvenliğini ön planda tutarak dayanıklı ve uzun ömürlü olmasına büyük önem vermekteyiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden 'Salgın istenen düzeyde kontrol altında değil' uyarısı
'Aktif vaka sayısı bir ayda yüzde 50'den fazla arttı'
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 917 bini geçti
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 9, Güney Kore'de 323 vakaya rastlandı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1021 kişi öldü

Benzer haberler

Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı

Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı

TBMM Başkanı Şentop: Yunanistan gücüne bakmaksızın Doğu Akdeniz'de ortalığı karıştırmaya çalışan bir devlet

Uçmakdere sakinlik arayanların uğrak yeri

Bakan Kasapoğlu'nun müjdesi sporcuları sevindirdi

Bakan Kasapoğlu'nun müjdesi sporcuları sevindirdi

Adrenalin tutkunları Uçmakdere'de gökyüzüne dokunuyor

Adrenalin tutkunları Uçmakdere'de gökyüzüne dokunuyor