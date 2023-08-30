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Ekonomi

HAK'tan akrediteli helal belgeli ürünler Katar pazarında yer alabilecek

Türkiye ile Katar arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, Helal Akreditasyon Kurumunca akredite edilen belgelendirme kuruluşları Katar Küresel Ortaklık Sistemi'ne kaydedildi.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
HAK'tan akrediteli helal belgeli ürünler Katar pazarında yer alabilecek

Ankara

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen helal belgelerinin, ilave işleme gerek olmadan Katar pazarına girmesi sağlanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, HAK, helal belgelerinin diğer ülkelerin yetkili makamlarınca tanınmasının sağlanmasına ilişkin çalışmalarıyla uluslararası alanda öncü rol üsteleniyor.

Bu kapsamda, HAK akrediteli helal belgelerinin Katar'da tanınması için bu ülkeyle 14 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da mutabakat zaptı imzalanmıştı. Böylece, HAK'tan akredite helal belgeleri ile Türk ürünlerinin Katar pazarına rahatça girebilmesi için ilk adım atılmıştı.

Katar tarafından kısa süre önce yürürlüğe konulan yeni bir sistemle, bu ülkede sadece Katar Halk Sağlığı Bakanlığınca tanınan belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen helal belgeleri kabul edilmeye başlandı.

Türkiye ile Katar arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, HAK tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşlarının Katar Küresel Ortaklık Sistemi'ne (GPS) kayıtları yapıldı.

Bu çerçevede HAK tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen helal belgeleri, ilave bir işleme gerek kalmaksızın, Katar Halk Sağlığı Bakanlığınca doğrudan tanındı.

Böylece HAK'tan akredite helal belgeli ürünlerin Katar pazarına girebilmesinin önü resmen açıldı.

Helal belgeleri uluslararası arenada tanınıyor

Türkiye ve Katar arasındaki bu işbirliği, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standartlarının uluslararası arenada daha geniş kapsamda tanınmasına yönelik önemli bir örnek olma niteliğini taşıyor.

HAK, gelecek dönemde de helal belgelerinin küresel ölçekte kabul edilmesine yönelik çabalarını sürdürecek.

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