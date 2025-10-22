Dolar
Politika

Katar Emiri Al Sani: Türkiye ile tarihi ilişkiler ve örnek iş birliğimiz istikrarlı şekilde ilerliyor

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ile Katar arasındaki tarihi ilişkiler ve örnek iş birliğinin, istikrarlı bir biçimde ilerlediğini açıkladı.

Ali Altunkaya  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Katar Emiri Al Sani: Türkiye ile tarihi ilişkiler ve örnek iş birliğimiz istikrarlı şekilde ilerliyor

Doha

Şeyh Temim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Katar ve Türkiye arasındaki tarihi ilişkiler ve örnek iş birliği, iki kardeş ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin büyük kazanımları sayesinde istikrarlı adımlarla daha geniş ve umut verici ufuklara doğru ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Katar Emiri ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Doha’da bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki 11. Yüksek Stratejik Komite toplantısına başkanlık ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmiş ve Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 11'inci toplantısına eş başkanlık yapmıştı.

