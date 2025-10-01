Dolar
Ekonomi

Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak 2026 itibarıyla artırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisine başvuruların bugün başladığını bildirdi.

Sefa Bilgitekin  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvurular başladı

Ankara

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yuva kuracak gençlere verilecek destekle ilgili duyurulan yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı.

"Aile Yılı"nda gençlerin desteklenmesine, ailelerin güçlendirilmesine devam edildiğini vurgulayan Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz. Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz. Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvuruları bugün itibarıyla almaya başladık." ifadelerini kullandı.

Göktaş, fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartını da yükselttiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliriyle ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıyoruz. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bu düzenlemeyle birlikte 81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz."

Çiftlerin Aile ve Gençlik Fonu'na e-Devlet ile "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresinden başvurabileceğini bildiren Göktaş, bugüne kadar fona Türkiye genelinde 158 bin 488 çiftin başvurduğunu, başvuruları onaylanan 117 bin 184 çiftin evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandığını, 59 bin 54 çiftin ise krediden faydalanmaya hak kazandığını aktardı.

