Gümüşhane'ye 1,4 milyar liralık içme suyu altyapı yatırımı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Gümüşhane'ye 1,4 milyar liralık "dev yatırım" yapıldığını belirterek "Günlük 25 bin metreküp arıtma kapasitesi ve 29 kilometrelik isale hattı ile suyu güvenli şekilde depolara ulaştıracağız" ifadesini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından söz konusu yatırıma ilişkin bilgi verdi.
Gümüşhane'ye 1,4 milyar liralık "dev yatırım" yapıldığını belirten Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kazandırılan içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin, şehrin içme suyu altyapısını güçlendireceğini bildirdi.
Yumaklı, şunları kaydetti:
"Günlük 25 bin metreküp arıtma kapasitesi ve 29 kilometrelik isale hattı ile suyu güvenli şekilde depolara ulaştıracağız. Bu önemli yatırımla 54 bin 143 vatandaşımıza temiz, güvenli ve sürdürülebilir içme suyu temin ederek Gümüşhane'nin yarınlarını güvence altına alacağız."