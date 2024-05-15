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Ekonomi

Gümrük Muhafaza ekipleri, iki ilde 646 milyon liralık kaçakçılık girişimine engel oldu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin ve Niğde'de gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplamda 646 milyon liralık kaçakçılığın önüne geçti.

Seda Tolmaç  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Gümrük Muhafaza ekipleri, iki ilde 646 milyon liralık kaçakçılık girişimine engel oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin'de ekiplerce kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucu şüpheli görülen dört konteyner mercek altına alındı.

X-ray taramasına yönlendirilen konteynerlerde şüpheli yoğunluk görüldü. Ekiplerce yapılan detaylı aramada, bahse konu konteynerler içerisinde beyan edilen eşyadan farklı olarak 632 milyon lira değerinde 81 ton muhtelif eşya tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

​​​​​​​Niğde'de, Tütün Özel Ekibi ve Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli ile tütün ve tütün mamulleri üretim ve dağıtımı yapan firmalara yönelik denetimlerde ise yasa dışı üretim yapan bir depoda arama yapıldı.

Arama sonucunda, yaklaşık 10 bin kilogram bandrolsüz kıyılmış dökme tütün,1 kilogramlık paketlerde 4 bin 800 bandrolsüz kıyılmış tütünler, 220 koli ve her bir koli içerisinde toplamda 1 milyon 100 bin dal sigara, 260 bin sigara filtresi, 68 koli içerisinde atık sigara, 44 bin 800 karton koli ve paketleme makinesi, 1 tütün havalandırma makinesi ve poşet yapıştırma cihazı, 4 kullanılmış sigara filtresi kağıdı rulosu, 1 network video recorder ve kamera cihazı, toplam 52 kilogram sigara üretiminde kullanılan tutkal, 2 salon tipi klima ile ortam nem dengeleyici cihazı, 1 forklift ve 2 bin 500 kilogram taşıma kapasiteli transpalet ele geçirildi. El konulan muhtelif kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 14 milyon lira olduğu tespit edildi.

Soruşturma Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ederken, 2 kişi hakkında adli tahkikata başlandı.

Bakanlık, iki ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplamda 646 milyon lira değerinde kaçakçılığa engel oldu.

Açıklamada, başta terör örgütleri olmak üzere bütün suç örgütlerinin finans kaynaklarının önünü kesmek, haksız yoldan kazanç elde etmek isteyen odakların yasa dışı ticaretlerine son vermek için mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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