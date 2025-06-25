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Yaşam

Tarsus Doğa Parkı'nda hayvan popülasyonu yeni yavrularla arttı

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda lemur, geyik, zebra ve tay yavruları dünyaya geldi.

Yakup Sağlam  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Tarsus Doğa Parkı'nda hayvan popülasyonu yeni yavrularla arttı

Mersin

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, çok sayıda hayvan türünü barından Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki doğa parkında popülasyon, yeni yavrularla arttı.

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Parkta dünyaya gelen lemur, geyik, zebra ve tay yavrularına veteriner kontrolünde bakılıyor.

Tarsus Doğa Parkı'nda görevli Biyolog Yılmaz Ölmez, şu bilgileri paylaştı:

"Zebramız, türünün Tarsus Doğa Parkı'ndaki ilk yavrusu oldu. Vatandaşlar zebrayı soruyorlardı, şimdi direkt yavruların yanına geçiyor. Ziyaretçiler gezerken geyik yavrularını da görüyor. Lemurlar da çok sosyal varlıklar. Yavrusu olan hayvanlar daha fazla ilgi çekiyor. Maymun ve primat grubunda da doğum bekliyoruz."

Veteriner Hekim Sibel Mazlum da doğum yapan türlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

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