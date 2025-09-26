Dolar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman’da Eğitim Bayramı Açılış Töreni’nde konuşuyor.
Yaşam

Mersin'de bu sezon 210 bin kaplumbağa yavrusu denizle buluştu

Türkiye'de deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan Mersin'de bu sezon 210 bin yavru denizle buluştu.

26.09.2025
Mersin'de bu sezon 210 bin kaplumbağa yavrusu denizle buluştu

Mersin

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Mahmut Ergene öncülüğünde, MEÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinin katılımıyla bu sezon yuvalama alanlarında yapılan çalışmanın sonuna gelindi.

Mahmut Ergene, gazetecilere, Mersin'in deniz kaplumbağaları için önemli bir bölge olduğunu belirtti.

Kentte Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur kumsallarının deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olduğunu dile getiren Ergene, şöyle konuştu:

"Bu yıl deniz kaplumbağaları yuvalama sezonu hem bizler açısından hem de deniz kaplumbağaları açısından çok başarılı ve verimli bir sezondu. Bu yıl Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda toplam 246 yuva tespit ettik. Tespit ettiğimiz yuvalardan 17'si caretta caretta, 229'u ise chelonia mydas deniz kaplumbağalarına ait. Bu yuvalardan çıkan yavrularımız başarılı bir şekilde denize ulaştılar. Artık alanda yuva kalmadı. Mersin genelindeki kumsallara baktığımızda aşağı yukarı 210 bin yavru denize ulaştı diyebiliriz."

Bu sezon ana yuvalama alanları dışında da çok sayıda noktada yuva tespit ettiklerini vurgulayan Ergene, deniz kaplumbağalarına ve yuvalarına duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

