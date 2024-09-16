Giresun'da fındık fiyatı 123 ile 125 lira arasında işlem gördü
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının serbest piyasada 123 ile 125 lira arasında işlem gördüğünü söyledi.
Giresun
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, ağustosta sezona 120 liradan başlayan fındığın geçen haftalarda 130 liraya kadar yükseldiğini belirtti.
Fiyatların son günlerde düşüşe geçtiğini ifade eden Bölük, bugün serbest piyasada 1 kilogram fındığın 123 ile 125 lira arasında işlem gördüğünü kaydetti.
Bölük, serbest piyasada fiyatın arz talep dengesine göre şekillendiğini, pazardaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.