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Ekonomi

GİB, akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkiler ÖTV tutarlarının 6 aylık Yİ-ÜFE oranında artırıldığını duyurdu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bugün açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında güncelleme yapıldığını bildirdi.

Zeynep Duyar  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
GİB, akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkiler ÖTV tutarlarının 6 aylık Yİ-ÜFE oranında artırıldığını duyurdu

Ankara

GİB'den yapılan açıklamada, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca, akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleriyle alkollü içecekler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarlarının, 6 ayda bir Yİ-ÜFE'ye göre düzenlendiği belirtildi. Söz konusu ürünlerdeki ÖTV tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE'de son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere artırıldığı anımsatıldı.

Güncellenen maktu ÖTV tutarlarının ise her yıl 3 Ocak ve 3 Temmuz'da TÜİK verisinin ilanı saatinden kısa süre sonra Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlandığı ifade edilen açıklamada, bu çerçevede 2024'ün 6 aylık (ocak-haziran) döneminde yurt içi üretici fiyat artışının yüzde 19,49 olarak gerçekleştiği ve Ocak 2024 başından itibaren petrol ürünleri, alkollü içecekler ve tütün mamulleri ÖTV tutarlarında yüzde 19,49 artış yapıldığı kaydedildi.

Güncelleme öncesinde sigaralarda 1 pakette 33,3 lira, biralarda 7,78 lira, şaraplarda 38,24 lira, yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 10,63 lira, benzinde 9,45 lira, motorinde 8,86 lira, LPG'de 7,26 lira ÖTV uygulandığına yer verilen açıklamada, "Sonuç olarak, son 6 ayda yüzde 19,49 olarak gerçekleşen 6 aylık yurt içi üretici fiyat artışına göre, sigaralarda 1 pakette 6,49 lira, biralarda 1,51 lira, şaraplarda 7,45 lira, yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 lira, benzinde 1,84 lira, motorinde 1,72 lira, LPG'de 1,41 lira ÖTV artışı olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Yeni maktu ÖTV tutarları, GİB'in internet sitesinde yayınlandı.

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