Dolar
19.17
Euro
20.91
Altın
1,968.85
ETH/USDT
1,805.50
BTC/USDT
28,661.00
BIST 100
4,980.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

GEKADER'den "Deprem bölgesindeki enkazların dönüşümüne bir an önce başlanılmalı" çağrısı

GEKADER Kurucu Başkanı Fatih Eren, deprem bölgesindeki molozların arasında bulunan sadece demirin değil ambalaj, alüminyum, kağıt ve plastik gibi birçok atığın dönüşüm beklediğini belirterek, bir an önce dönüşüme başlanılması gerektiğini bildirdi.

Uğur Aslanhan  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
GEKADER'den "Deprem bölgesindeki enkazların dönüşümüne bir an önce başlanılmalı" çağrısı

İstanbul

Fatih Eren, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesinde yaptığı incelemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Moloz döküm sahalarında Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği heyeti ile incelemelerde bulunduklarını aktaran Eren, deprem sonrası birçok kesimin demirin dönüşümüne odaklandığını, ancak sahalara dökülen hafriyatın önemli bir bölümünün dönüştürülebileceğini anlattı.

Eren, molozlar arasında yer alan atıkları "yer üstü madenleri" olarak tanımladıklarını kaydederek, "Herkes demire odaklanmış durumda ancak sadece demir değil alüminyum, kağıt ve plastik gibi geri dönüştürülebilen atıklar dönüşüm bekliyor. Bu nedenle bir an önce dönüşüme başlamalıyız. Enkaz döküm sahalarında toplanan geri dönüştürülebilir atığın doğada yeri yok ama geri dönüşüm tesislerinde işi çok." açıklamasında bulundu.

Geri dönüşümün ekonomik katkısından ve çöpten değer üretme özelliğinden bahseden Eren, dönüşüm sayesinde doğanın da kurtarıldığını, zira bu atıkların doğada yok olmasını yüzyılları bulabildiğini anlattı.

"Tekstil ürünleri de ipliğe dönüşüyor, ekonomiye kazandırılıyor"

GEKADER Kurucu Başkanı Eren, yardım kampanyaları kapsamında 60 tonluk kıyafet toplandığını ve bu tekstil ürünlerinin kullanılmayanlarının da geri dönüşümünün mümkün olduğunu vurguladı.

Tekstil atıklarıyla ilgili olarak da dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Eren, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin birçok noktasında bölgeye gönderilen ancak depremzedelerin kullanamayacağı tonlarca tekstil atıklarının ülke ekonomisine kazandırılması için ilgili sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaptık. Söz konusu atıklar kuruluşların gönüllü çalışanları tarafından ayrıştırılıyor. Giyilebilir kıyafetler ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor. Giyilemez halde olanlar ise geri dönüşüm tesislerinde kırpıntı, iplik gibi tekstil ham maddesine dönüşüyor. Geri dönüştürülemez halde olanlar ise biyokütle tesislerine gönderilerek enerjiye dönüşüyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 mahallede sürüyor
Deprem bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı
Depremler kırsal mahalledeki arazide çöküntü ve yükselmeler oluşturdu
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Konferansın en önemli amacı, bulguların ilgili tüm kurumlarımızla birlikte değerlendirilmesi
Adıyaman'da 196 bin depremzedeye psikososyal destek sağlandı

Benzer haberler

GEKADER'den "Deprem bölgesindeki enkazların dönüşümüne bir an önce başlanılmalı" çağrısı

GEKADER'den "Deprem bölgesindeki enkazların dönüşümüne bir an önce başlanılmalı" çağrısı

Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı

"Doğanın Anneleri" Nurdağı ilçesinde depremzedelerle buluştu

THY kabin memurlarının çantaları depremzede çocuklara bot oldu

THY kabin memurlarının çantaları depremzede çocuklara bot oldu
İskenderun'da depremde binası yıkılan 69 yıllık tatlıcı seyyar hizmet vermeye başladı

İskenderun'da depremde binası yıkılan 69 yıllık tatlıcı seyyar hizmet vermeye başladı
Depremzede kadın kuaförler çadırda kalan hemcinslerine ve kız çocuklarına hizmet veriyor

Depremzede kadın kuaförler çadırda kalan hemcinslerine ve kız çocuklarına hizmet veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet