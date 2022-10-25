Dolar
18.60
Euro
18.55
Altın
1,653.15
ETH/USDT
1,473.50
BTC/USDT
20,149.00
BIST 100
3,975.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu: Doğal gaz piyasası köklü değişikliklerden geçiyor

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF), doğal gaz piyasasının piyasa koşulları ve yapılan yatırımlar açısından büyük değişiklikler geçirdiğini duyurdu.

Ferdi Bayat   | 25.10.2022
Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu: Doğal gaz piyasası köklü değişikliklerden geçiyor

Kahire

Mısır'ın başkenti Kahire'de bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen GECF'in 24’üncü oturumu sonrası yayımlanan yazılı açıklamada, "Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle piyasadaki gelişmelerin gaz merkezlerinde ve uzun vadeli sözleşmelerin fiyatlarında dalgalanmalara yol açtığı" ifade edildi.

Açıklamada, gaz fiyatlandırma mekanizmasının değiştirilmesi, piyasa performansı risklerinin yönetilmesi ve siyasi amaçlarla "tavan fiyat" politikasının uygulanmasına yönelik girişimlerden duyulan derin endişeye vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, doğal gaz piyasasına müdahale girişimlerinin, yatırımcı, üretici ve tüketicilere zarar verebileceği belirtildi.

Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla da yaptığı açıklamada, "Bugün, tüm uluslararası çabaların enerji güvenliği, sürdürülebilirlik ve enerjinin temini hedefine yoğunlaştığı bu kritik zamanda bir araya gelmiş bulunuyoruz." dedi.

Doğal gaz kaynaklarının önemine işaret eden Molla, "Doğal gaz en temiz hidrokarbon yakıttır ve enerji geleceğinde önemli bir rol oynamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da trafik kazasında yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti
Sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç 97 yaşında vefat etti
Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kralı III. Charles ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu: Doğal gaz piyasası köklü değişikliklerden geçiyor

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu: Doğal gaz piyasası köklü değişikliklerden geçiyor

AB ülkeleri doğal gaza tavan fiyatını tartışmaya devam ediyor

Türkiye'nin gaz ticaret merkezi olması için izlenecek yol haritası yıl sonuna kadar netleşecek

Yunanistan’da artan enerji fiyatları ve alternatif çözüm arayışı

Yunanistan’da artan enerji fiyatları ve alternatif çözüm arayışı
İsrail Başbakanı Lapid ülkesinin yakında Avrupa'nın ana gaz tedarikçisi olacağını söyledi

İsrail Başbakanı Lapid ülkesinin yakında Avrupa'nın ana gaz tedarikçisi olacağını söyledi
EPDK, 11 doğal gaz dağıtım şirketinin satış tarifesini revize etti

EPDK, 11 doğal gaz dağıtım şirketinin satış tarifesini revize etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet