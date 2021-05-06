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Ekonomi

Fındık üreticileri alan bazlı gelir desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta yarından itibaren ödenmeye başlanacak 2020 yılı alan bazlı gelir desteği ödemelerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Hayati Akçay   | 06.05.2021
Fındık üreticileri alan bazlı gelir desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Ordu

Soydan, AA muhabirine, Türkiye'de fındık üretimiyle uğraşan binlerce üreticiye yarından itibaren alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılacağını belirtti.

Ödemelerin TC kimlik numarasının son rakamına göre gerçekleştirileceğini aktaran Soydan, bu desteğin üreticilere çok ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.

Soydan, bu ayın bahçelerde bakım zamanı olduğunu ifade ederek, "Alan bazlı gelir desteği ödemesi üreticilerimiz için adeta can suyu olacak. Bu parayla üreticilerimiz bahçelerini gübreleyecek, gerekli olan ilaçlamayı yapacak. Ödemelerin çiftçilerin tam da bahçelerinde gübreleme, ilaçlama, hastalık ve zararlılarla mücadele yaptığı dönemde yapılacak olması sevindiricidir." dedi.

Üreticilerin dekar başına aldığı 170 lirayı en iyi şekilde değerlendireceğini kaydeden Soydan, "Hem bahçe bakımı hem de bayram öncesi yapılacak bu destekleme ödemesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, ilgili bakanlıklara, bölge milletvekillerine ve TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a tüm üreticiler adına teşekkür ediyorum. Destekleme ödemesi çiftçilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

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