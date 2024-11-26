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Ekonomi

Fed tutanakları, yetkililerin faiz indirimlerinin "kademeli" olmasından yana olduğunu gösterdi

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar, Banka yetkililerinin enflasyonun düşmeye ve istihdamın güçlü kalmaya devam etmesi halinde faiz oranlarını "kademeli" olarak indirmenin uygun olacağını değerlendirdiğini ortaya koydu.

Dilara Zengin Okay  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Fed tutanakları, yetkililerin faiz indirimlerinin "kademeli" olmasından yana olduğunu gösterdi

Washington

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 6-7 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürülerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirildiği son toplantının tutanakları, yetkililerin enflasyonu düşürmede kaydedilen ilerlemenin sekteye uğraması durumunda faiz indirimlerine ara verilmesi olasılığını ele aldığını gösterdi.

Tutanaklarda, "Para politikasının görünümünü tartışırken yetkililer, verilerin beklendiği gibi gelmesi, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde düşmeye devam etmesi ve ekonominin maksimum istihdama yakın kalması durumunda, zaman içinde kademeli olarak daha nötr bir politika duruşuna doğru ilerlemenin uygun olacağını öngördü." ifadesi kullanıldı.

Para politikası kararlarının önceden belirlenmiş bir rota olmadığı vurgulanan tutanaklarda, ekonominin gidişatı ile ekonomik görünüm ve risk dengesi üzerindeki etkilerine bağlı olduğu belirtildi.

Tutanaklarda, "Risk dengesindeki olası değişikliklere karşı para politikasının nasıl konumlandırılacağı tartışılırken, bazı katılımcılar enflasyonun yüksek seyretmesi halinde Komite'nin politika faizindeki gevşemeye ara verebileceğini ve kısıtlayıcı bir seviyede tutabileceğini, bazıları ise iş gücü piyasasının tersine dönmesi veya ekonomik faaliyetin tökezlemesi halinde politika gevşemesinin hızlandırılabileceğini belirtti." değerlendirmesi yer aldı.

Bankanın tutanaklarında, birçok yetkilinin nötr faiz oranının seviyesine ilişkin belirsizliklerin para politikasının kısıtlayıcılık derecesinin değerlendirilmesini zorlaştırdığını ve politika kısıtlamasının kademeli olarak azaltılmasını uygun hale getirdiğini belirttiği kaydedildi.

Fed'in gelecek toplantısı 17-18 Aralık'ta yapılacak.

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