Dolar
39.91
Euro
46.74
Altın
3,274.27
ETH/USDT
2,423.40
BTC/USDT
107,145.00
BIST 100
9,404.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'nin büyük bankaları Fed'in stres testini geçti

ABD Merkez Bankası (Fed), stres testine tabi tuttuğu büyük bankaların ciddi bir resesyonu atlatmaya hazır olduklarını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
ABD'nin büyük bankaları Fed'in stres testini geçti

New York

Fed, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun aralarında bulunduğu ABD'nin 22 büyük bankasının tabi tutulduğu yıllık stres testinin sonuçlarını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, büyük bankaların ciddi bir resesyonu atlatmak için iyi konumlandıkları, minimum sermaye gerekliliklerinin üzerinde kaldıkları ve hane halkı ile işletmelere kredi vermeye devam edebilecekleri belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu yılki stres senaryosunun geçen yılki teste göre daha hafif olduğuna işaret edilen açıklamada, senaryonun ticari gayrimenkul fiyatlarında yüzde 30, konut fiyatlarında ise yüzde 33 düşüşü içeren ciddi bir küresel resesyonu kapsadığı, işsizlik oranının yüzde 10'a ulaştığı ve ekonomik çıktının buna paralel olarak azaldığı aktarıldı.

Açıklamada, test edilen bankaların tamamının varsayımsal olarak 550 milyar doları aşan toplam kayba rağmen stres senaryosu boyunca minimum gerekliliklerinin üzerinde kaldığı vurgulandı.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Büyük bankalar, çeşitli olumsuz senaryolara karşı hala iyi sermayelendirilmiş ve dirençli durumda." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HSK'nin 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişikliği kararnamesi Resmi Gazete'de
İstanbul merkezli 8 ilde restoran zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında 32 zanlı tutuklandı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonuçları hakkında açıklama:
İstanbul merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 95 şüpheliden 65'i tutuklandı
Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgedeki bütün gelişmelerin yakından takipçisiyiz

Benzer haberler

ABD'nin büyük bankaları Fed'in stres testini geçti

ABD'nin büyük bankaları Fed'in stres testini geçti

Trump, Fed Başkanlığına faiz oranlarını düşürmek isteyen birini seçeceğini söyledi

Küresel piyasalarda ticaret anlaşmaları risk iştahını artırdı

Dolar endeksi 3 yılın en düşük seviyesini gördü

Dolar endeksi 3 yılın en düşük seviyesini gördü
Fed, büyük bankaların sermaye gereksinimlerini gevşetecek kural değişikliği teklifini onayladı

Fed, büyük bankaların sermaye gereksinimlerini gevşetecek kural değişikliği teklifini onayladı
ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a yönelik faiz oranları hakkındaki eleştirilerini yineledi

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a yönelik faiz oranları hakkındaki eleştirilerini yineledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet