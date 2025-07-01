Dolar
39.83
Euro
46.91
Altın
3,341.89
ETH/USDT
2,431.20
BTC/USDT
106,232.00
BIST 100
10,080.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü. -VTR-
logo
Ekonomi

Fed Başkanı Powell, faizleri düşürmeden önce daha fazla veri bekleyeceklerini yineledi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faizleri yeniden düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek ve tarifelerin etkilerini görmek istediklerini söyledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Fed Başkanı Powell, faizleri düşürmeden önce daha fazla veri bekleyeceklerini yineledi

New York

Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuştu.

ABD ekonomisinin oldukça iyi bir konumda olduğunu söyleyen Powell, tarifeler göz ardı edildiğinde enflasyonun beklendiği gibi davrandığını kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Powell, tarifelerin etkisinin henüz çok fazla görülmediğine dikkati çekerek, yaz boyunca daha yüksek enflasyon verileri beklediklerini anlattı.

Tarifeler olmasaydı Fed'in şimdiye kadar faizleri daha fazla düşürüp düşürmeyeceğine yönelik soruya, "Bence bu doğru." yanıtını veren Powell, tarifelerin büyüklüğünü görünce ve tarifelerin bir sonucu olarak enflasyon beklentileri yükselince, beklemeye geçtiklerini kaydetti.

Powell, tarifelere aşırı tepki vermediklerini belirterek, "ABD ekonomisi sağlam bir yapıda olduğu sürece, yapılacak en ihtiyatlı şeyin beklemek, daha fazla bilgi edinmek ve bu etkilerin neler olabileceğini görmek olduğunu düşünüyoruz. Bu etkiler henüz ortaya çıkmadı, bu yüzden şimdilik bekliyoruz." diye konuştu.

"Temmuz ayının faiz indirimi için çok erken olup olmayacağını söyleyemeyeceğim"

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin büyük çoğunluğunun yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarının yeniden düşürülmeye başlanmasının uygun olacağını düşündüğünü dile getiren Powell, enflasyon ve iş gücü piyasasına dair verileri izleyeceklerini söyledi.

Powell, temmuz ayının faiz indirimi için çok erken olup olmadığı sorusuna, "Gerçekten, söyleyemeyeceğim." yanıtını verirken, herhangi bir toplantıda faiz indirimi olasılığını masadan kaldırmayacağını ve bunun verilerin nasıl geliştiğine bağlı olacağını ifade etti.

Bu yılın önemli bir yıl olduğunu ve 2025'te önemli gelişmeler yaşandığını dile getiren Powell, "Bu yılı, bazı önemli ekonomik değişikliklere başarıyla meydan okuduğumuz bir yıl olarak hatırlayacağımızı umuyorum." dedi.

"Halefime iyi durumda bir ekonomi devretmek istiyorum"

Powell, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yönelik kişisel saldırılarının işini zorlaştırıp zorlaştırmadığı sorusu üzerine, sadece işini yapmaya odaklandığını vurguladı.

Maksimum istihdam, fiyat istikrarı, finansal istikrar gibi hedeflere ulaşmak ellerindeki araçları kullanmalarının önemine işaret eden Powell, "Biz de buna odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.

Powell, Fed Başkanı olarak görev süresinin bitmesine 10 aydan biraz fazla zaman kaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Benim ve Fed'deki herkesin tek istediği, fiyat istikrarı, maksimum istihdam ve finansal istikrara sahip bir ekonomi sunmak. Geceleri uykularımı kaçıran şey bunu nasıl başaracağımız. Halefime iyi durumda bir ekonomi devretmek istiyorum ve tüm meslektaşlarımın da tek istediği bu."

Powell, görev süresi sona erince Fed'e yönetim kurulu üyesi olarak kalıp kalmayacağı sorulduğunda, "Bugün bu konuda size söyleyecek bir şeyim yok." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'de yapımı tamamlanan 89 köy evi depremzedelere teslim edildi
"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması yarına ertelendi
Uzmanlar Gemlik'teki depremlerin İstanbul'la ilişkisini değerlendirdi
Türkiye, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını "olumlu" karşıladı
İstanbul'da, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi ve sorumluları hakkında suç duyurusu

Benzer haberler

Fed Başkanı Powell, faizleri düşürmeden önce daha fazla veri bekleyeceklerini yineledi

Fed Başkanı Powell, faizleri düşürmeden önce daha fazla veri bekleyeceklerini yineledi

ABD'nin büyük bankaları Fed'in stres testini geçti

Trump, Fed Başkanlığına faiz oranlarını düşürmek isteyen birini seçeceğini söyledi

Küresel piyasalarda ticaret anlaşmaları risk iştahını artırdı

Küresel piyasalarda ticaret anlaşmaları risk iştahını artırdı
Dolar endeksi 3 yılın en düşük seviyesini gördü

Dolar endeksi 3 yılın en düşük seviyesini gördü
Fed, büyük bankaların sermaye gereksinimlerini gevşetecek kural değişikliği teklifini onayladı

Fed, büyük bankaların sermaye gereksinimlerini gevşetecek kural değişikliği teklifini onayladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet