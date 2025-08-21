Dolar
40.92
Euro
47.80
Altın
3,347.99
ETH/USDT
4,348.10
BTC/USDT
114,436.00
BIST 100
11,134.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'dan istifa çağrılarına yanıt

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, "mortgage dolandırıcılığı" iddiasıyla kendisine yönelik yapılan istifa çağrılarına cevap verdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'dan istifa çağrılarına yanıt

New York

Cook, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin iddiaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istifa çağrısının ardından açıklama yaptı.

Pulte'nin kendisi Fed'e katılmadan 4 yıl önce yapılan bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturulması için başvuruda bulunduğunu sosyal medyada duyurduğuna işaret eden Cook, "Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cook, Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak mali geçmişiyle ilgili her türlü soruyu ciddiye aldığını vurgulayarak, bu nedenle meşru soruları yanıtlamak ve gerçekleri ortaya koymak için doğru bilgileri topladığını kaydetti.

Pulte, ABD Adalet Bakanlığını "mortgage dolandırıcılığı" nedeniyle Cook ilgili bir ceza soruşturması başlatmaya çağırmış, Cook'u da istifaya davet etmişti.

ABD Başkanı Trump da Bloomberg'in Pulte'nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den, Cook hakkında soruşturma açmasını istediğini belirten haberini paylaşmış, "Cook hemen istifa etmelidir!" ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bakan Yerlikaya:Uyuşturucuyla mücadelede kararlılığın en görünür çıktısı, ele geçirilen madde miktarındaki tarihi seviye
Adana Seyhan'da biriken çöpler kötü kokuya neden oluyor
Çanakkale Gelibolu yangını, düzenli bakım yapılan ceviz bahçesini teğet geçti

Benzer haberler

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'dan istifa çağrılarına yanıt

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'dan istifa çağrılarına yanıt

Fed tutanakları, çoğu yetkilinin enflasyonu daha büyük bir risk olarak değerlendirdiğini gösterdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet