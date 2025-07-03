Dolar
39.82
Euro
46.81
Altın
3,326.06
ETH/USDT
2,594.90
BTC/USDT
109,728.00
BIST 100
10,228.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Hazine Bakanı Bessent, sonbaharda Fed başkanlığı adayları üzerinde çalışacaklarını söyledi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için birçok iyi adayları olduğunu belirterek, "Sonbaharda bunun üzerinde çalışmaya başlayacağız." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
ABD Hazine Bakanı Bessent, sonbaharda Fed başkanlığı adayları üzerinde çalışacaklarını söyledi

New York

Bessent, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Vietnam ile varılan ticaret anlaşması kapsamında ödenecek gümrük vergisinin yüzde 10'luk temel tarife oranı üzerine eklenmeyeceğini söyleyen Bessent, böylelikle Vietnam'ın ödeyeceği tarife oranının yüzde 20 olacağını anlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bessent, tarife ertelemelerinde son tarih yaklaşırken yeni ticaret anlaşmaları yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine, en iyi anlaşmayı yapabilmek için son dakikaya kadar bekleyen ülkelerin tarife oranlarının 2 Nisan'da açıklanan seviyelerine geri dönebileceği konusunda dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) ile ticaret müzakerelerinin de nereye varacağının görüleceğini dile getiren Bessent, "Bu Başkan'ın kararı olacak. Bu sabah AB'li ticaret mevkidaşımla görüştüm. (ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson) Greer hafta sonu boyunca özenle çalışacak, böylece Avrupa Birliği ile neler yapabileceğimizi göreceğiz." diye konuştu.

Bessent, tarife erteleme süresine ilişkin, ABD Başkanı Donald Trump ne isterse onu yapacaklarının altını çizerek, hangi ülkelerin iyi niyetle müzakere edip etmediğine de Trump'ın karar vereceğini kaydetti.

"Fed'in çoktan faiz indirimi yapmış olması gerekirdi"

Fed'in önceki modellerine göre çoktan faiz indirimi yapmış olması gerektiğini savunan Bessent, "Bakalım indirime gitmeyip bir hata yapmak istiyorlar mı göreceğiz, sorun değil. Çok yüksek oranlardayız ama yine de bu onların kararı. Eğer faizler düşürülmezse, eylül ayında yapılacak indirimin daha büyük olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Bessent, Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine de Trump'ın ekonomik açıdan çok bilgili olduğunu vurguladı.

Bir sonraki Fed başkanlığı için isminin geçtiği hatırlatılan ve aynı anda iki görevi yürütüp yürütemeyeceği sorulan Bessent, "Sanırım 1930'lardan bu yana böyle bir şey yapılmamıştı ve ben işimden çok memnunum. Fed başkanlığı için birçok iyi adayımız olduğunu düşünüyorum. Sonbaharda bunun üzerinde çalışmaya başlayacağız." diye konuştu.

Bessent, Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda da "Bence 9 Temmuz'dan önce bir anlaşma telaşı göreceğiz. Başkan'ın müzakere edenlere nasıl davranmak istediğini, iyi niyetle müzakere etmelerinden memnun olup olmadığını göreceğiz. Sanırım sadece minimum yüzde 10'luk karşılıklı tarife ödeyecek yaklaşık 100 ülke göreceğiz ve oradan devam edeceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde çok fazla hareket göreceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den bazı orman yangınlarını PKK'ya bağlı bir grubun üstlendiği iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Bakan Yumaklı: Son bir haftada 624 yangından 621'i kontrol altına alındı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 14 soruda İklim Kanunu'nu anlattı
Samsun'da hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Benzer haberler

ABD Hazine Bakanı Bessent, sonbaharda Fed başkanlığı adayları üzerinde çalışacaklarını söyledi

ABD Hazine Bakanı Bessent, sonbaharda Fed başkanlığı adayları üzerinde çalışacaklarını söyledi

Trump, Fed Başkanı Powell'ın derhal istifa etmesi gerektiğini belirtti

Fed Başkanı Powell, faizleri düşürmeden önce daha fazla veri bekleyeceklerini yineledi

ABD Hazine Bakanı Bessent, bazı ülkeler için tarifelerin "2 Nisan" seviyelerine dönebileceğini söyledi

ABD Hazine Bakanı Bessent, bazı ülkeler için tarifelerin "2 Nisan" seviyelerine dönebileceğini söyledi
ABD'nin büyük bankaları Fed'in stres testini geçti

ABD'nin büyük bankaları Fed'in stres testini geçti
Trump, Fed Başkanlığına faiz oranlarını düşürmek isteyen birini seçeceğini söyledi

Trump, Fed Başkanlığına faiz oranlarını düşürmek isteyen birini seçeceğini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet