Dolar
41.15
Euro
48.13
Altın
3,442.30
ETH/USDT
4,331.80
BTC/USDT
108,394.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da “TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Programı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

ABD Federal Konut Finansmanı Ajansı, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook hakkında suç duyurusunda bulundu

ABD Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook hakkında yeni bir suç duyurusunda bulundu.

Dilara Zengin Okay  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
ABD Federal Konut Finansmanı Ajansı, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook hakkında suç duyurusunda bulundu

Washington

Pulte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Cook'un sahip olduğu gayrimenkullerle ilgili yanıltıcı beyanlarda bulunmasıyla ilgili yeni bir suç duyuru yaptıklarını açıklayan Pulte, Cook'u 2021'de Massachusetts eyaletinin Cambridge kentinde aldığı bir daireyi "ikinci ev" olarak beyan ederken yatırım amacıyla kullanmakla suçladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Pulte, bir mülkü "ikinci ev" olarak göstermenin Cook'un daha düşük peşinat ve daha avantajlı mortgage (konut kredisi) faiz oranı elde etmesine imkan tanımış olabileceğini belirten Pulte, yatırım amaçlı mülklerde genellikle daha yüksek peşinat ve daha yüksek faiz oranları uygulandığını aktardı.

Pulte daha önce de ABD Adalet Bakanlığına gönderdiği mektupta, Cook'u Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan bir apartman dairesi ile Michigan eyaletinin Ann Arbor kentinde bulunan bir evi aynı anda birincil ikametgahı olarak göstererek mortgage başvurularında sahtecilik yapmakla suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise 20 Ağustos'ta Pulte'nin söz konusu iddialarını içeren bir haberi kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Cook hemen istifa etmelidir." ifadesini kullanmıştı.

Trump, 25 Ağustos'ta da Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını duyurmuştu.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
DMM "Bakan Güler'in beraberindeki generalle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde masa taşıdığı" iddialarını yalanladı
İstanbul'da hafta sonu trafikte "Triatlon Şampiyonası" düzenlemesi
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı Ayasofya'da sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak

Benzer haberler

ABD Federal Konut Finansmanı Ajansı, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook hakkında suç duyurusunda bulundu

ABD Federal Konut Finansmanı Ajansı, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook hakkında suç duyurusunda bulundu

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, görevden alınmasını engellemek için Trump'a dava açtı

Trump, yönetim kurulu üyesini hedef alarak Fed üzerindeki baskıyı artırıyor

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'dan istifa çağrılarına yanıt

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'dan istifa çağrılarına yanıt
Fed tutanakları, çoğu yetkilinin enflasyonu daha büyük bir risk olarak değerlendirdiğini gösterdi

Fed tutanakları, çoğu yetkilinin enflasyonu daha büyük bir risk olarak değerlendirdiğini gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet