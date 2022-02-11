Dolar
13.56
Euro
15.44
Altın
1,823.78
ETH/USDT
3,089.90
BTC/USDT
43,295.00
BIST 100
2,028.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’da "112 Acil Çağrı Merkezi Müdürleri Eğitim Programı"nda konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu Buz Pisti'nde 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nı sürat pateninde 6. tamamlayan milli sporcu Furkan Akar ile bir araya geliyor.
logo
Ekonomi

Fed, bu yıl bankaları işsizliğin arttığı ve ticari gayrimenkul fiyatlarının düştüğü senaryoda test edecek

ABD Merkez Bankası, bu yıl yapılacak stres testlerinde bankaların, işsizliğin yüzde 10'a çıktığı, ticari gayrimenkul fiyatlarının yüzde 40 azaldığı ve varlık fiyatlarında çöküş yaşandığı gibi aşağı yönlü senaryolara tabi tutulacağını bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 11.02.2022
Fed, bu yıl bankaları işsizliğin arttığı ve ticari gayrimenkul fiyatlarının düştüğü senaryoda test edecek

Washington DC

Fed, 2022 yılında bankaların tabi tutulacağı stres testlerinin varsayımlara dayanan senaryolarını yayımladı.

Bankadan yapılan açıklamada, bu yıl 34 büyük bankanın stres testine tabi tutulacağının bilgisi verilerek, bu bankaların ticari gayrimenkul ve kurumsal borç piyasalarında artan stresle birlikte ciddi bir küresel durgunluğa karşı test edileceği aktarıldı.

Açıklamada, stres testleriyle varsayımsal durgunluk senaryoları altında bankalarının dayanıklılığının değerlendirildiği kaydedilerek, söz konusu senaryoların tahminler olmadığı vurgulandı.

Bu yılki senaryoda ABD'de işsizlik oranının iki yıl için yüzde 10'luk zirveye ulaştığının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, işsizlik oranındaki büyük artışa, ticari gayrimenkul fiyatlarındaki yüzde 40'lık düşüş ve artan piyasa oynaklığı da dahil olmak üzere varlık fiyatlarında bir çöküşün eşlik ettiği ifade edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 11 Kovid-19 vakası tespit edildi
Hong Kong Kovid-19 salgın dalgasını kontrol etmeye çalışıyor
Japonya'dan Pfizer üretimi Kovid-19 haplarına kullanım izni
Türkiye'de 98 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 912 bin 257'ye yükseldi

Benzer haberler

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisi sonrası negatif seyrediyor

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisi sonrası negatif seyrediyor

Fed, bu yıl bankaları işsizliğin arttığı ve ticari gayrimenkul fiyatlarının düştüğü senaryoda test edecek

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor

Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor
Küresel piyasalar yeni haftaya yön arayışıyla başladı

Küresel piyasalar yeni haftaya yön arayışıyla başladı