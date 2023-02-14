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Ekonomi

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları pay geri alımları için en fazla 2 milyar TL ayıracak

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 2 milyar TL olarak belirlenmesine karar verildiğini bildirdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 14.02.2023
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları pay geri alımları için en fazla 2 milyar TL ayıracak

İstanbul

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Şirketimizin 14 Temmuz 2020 tarihli 76 no.lu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olan 'Pay Geri Alım Programı' ve 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında verilen yetkiye istinaden, şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 2 milyar TL olarak belirlenmesine, pay geri alımına ilişkin gerekli her türlü işlemi yapmak üzere yönetim kurulu üyesi ve murahhas aza ile finansal yönetim ve mali işler grup başkan yardımcısının münferiden yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.''


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