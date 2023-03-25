Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,979.09
ETH/USDT
1,750.00
BTC/USDT
27,536.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

EPDK, deprem bölgesindeki bazı elektrik tüketicilerinin sayaç okuma, fatura ve borç işlemlerini erteledi

EPDK, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bazı tüketicilerin sayaç okuma, fatura tahakkuk ve tahsilat işlemleri ile tahsil edilememiş borçlarına yönelik işlemleri erteledi.

Ebru Şengül Cevrioğlu  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
EPDK, deprem bölgesindeki bazı elektrik tüketicilerinin sayaç okuma, fatura ve borç işlemlerini erteledi

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bazı tüketicilerin sayaç okuma, fatura tahakkuk ve tahsilat işlemleri ile tahsil edilememiş borçlarına yönelik işlemleri ertelendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki faal veya kullanılabilir durumda olan iletimden bağlı elektrik tüketicileri, orta gerilimden bağlı sanayi abone grubundaki elektrik tüketicileri, orta gerilimden bağlı "kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone" grubundaki elektrik tüketicileri ile kamu tüzel kişiliğine haiz aboneler ve genel aydınlatma aboneleri haricindeki elektrik tüketicilerinin, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin "Sayaç okuma ve okuma bildiriminin içeriği" başlıklı 32'inci maddesi kapsamında, sayaç okuma işlemlerinin 31 Mayıs 2023'e kadar ve bu tarih de dahil olmak üzere ertelenmesine karar verildi.

Aynı yönetmeliğin "faturalama esası ve dönemi" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında fatura tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin de 31 Mayıs'a kadar ertelenmesi ve bu süredeki toplam elektrik tüketimine esas fatura bedelinin 2023 yılı haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

Yönetmelik kapsamında 6 Şubat'a kadar tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş elektrik tüketim borçlarına ilişkin "zamanında ödenmeyen borçlar" başlıklı 35'inci maddesinde yer alan ikinci bildirim yapma işlemlerinin, elektrik kesme işlemlerinin, güvence bedelinden mahsup işlemlerinin ve bildirimlerinin, perakende satış sözleşmesi fesih işlemlerinin ve bildirimlerinin, yasal takip işlemlerinin ve bildirimlerinin, 31 Mayıs'a kadar ve bu tarih de dahil olmak üzere ertelenmesine ve bu madde kapsamında elektriği kesilmiş olan kullanım yerlerinin elektriklerinin tüketicilerin talepte bulunması halinde, ödeme koşulu aranmaksızın, bağlanmasına karar verildi.

Öte yandan, EPDK'nin Resmi Gazete'de yer alan başka bir kurul kararına göre, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen yerlerde görevli tedarik şirketleri, Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği'nin 39'uncu maddesinde bahsedilen Görevli Tedarik Şirketi Ticari Kalite Tablosu'nda (Tablo-10) bulunan süreler ile hizmetlere ait tazminat yükümlülüklerinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ve bu tarih de dahil olmak üzere muaf tutulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu'da 7 ilde sağanak etkili olacak
Sakarya'da sis etkili oluyor
Kars'ta Lavaş Gölü'nün yüzeyindeki buzlar erimeye başladı
İzmit Körfezi'nin biyoçeşitliliği kayıt altına alınıyor
Meslek liseliler depremzede çocuklar için "oyun arkadaşı" yapıyor

Benzer haberler

EPDK, OHAL kapsamında bazı doğal gaz tüketicilerinin sayaç okuma işlemlerini durdurdu

EPDK, OHAL kapsamında bazı doğal gaz tüketicilerinin sayaç okuma işlemlerini durdurdu

İhracı kayda bağlı mallar listesine 6 tarım ürünü eklendi

Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik etmek için düzenleme yapıldı

Depremden etkilenenlere vergi kolaylıkları sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Depremden etkilenenlere vergi kolaylıkları sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Vatandaşların kamuya olan borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Vatandaşların kamuya olan borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
EPDK, deprem bölgesindeki bazı elektrik tüketicilerinin sayaç okuma, fatura ve borç işlemlerini erteledi

EPDK, deprem bölgesindeki bazı elektrik tüketicilerinin sayaç okuma, fatura ve borç işlemlerini erteledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet