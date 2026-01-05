Dolar
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Enerji verimliliği, en temiz ve en ucuz enerji kaynağı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji verimliliği, artan ihtiyacımızı karşılamada en temiz ve en ucuz enerji kaynağı. Ancak biz bu konuyu sadece bir tasarruf meselesi olarak görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülşen Çağatay  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Enerji verimliliği, en temiz ve en ucuz enerji kaynağı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji verimliliğinin, artan ihtiyacı karşılamada en temiz ve en ucuz kaynak olduğunu belirterek, konunun sadece bir tasarruf meselesi olarak görülmediğini bildirdi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, enerji verimliliğinin, sanayide rekabet gücünü artırmak ve çok daha az kaynakla daha fazla değer üretmek olduğunu ifade etti.

Üretimden tüketime her aşamada enerjisini verimli kullanan bir Türkiye inşa ederken, insana ve çevreye olan sorumluluğun yerine getirileceğini vurgulayan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Enerji verimliliği, artan ihtiyacımızı karşılamada en temiz ve en ucuz enerji kaynağı. Ancak biz bu konuyu sadece bir tasarruf meselesi olarak görmüyoruz. Enerji verimliliği demek, sanayicimizin maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artırmak, çok daha az kaynakla, çok daha fazla değer üretmek demektir. Üretimden tüketime her aşamada enerjisini verimli kullanan bir Türkiye inşa ederken insana ve çevreye olan sorumluluğumuzu, medeniyet tasavvurumuzun gerektirdiği o hassas dengeyi bir an olsun göz ardı etmiyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı, enerji verimliliğini şiar edinen güçlü bir iradeyle 'Enerji'nin Yüzyılı' yapacağız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Enerji Verimliliği Haftası'nı kutluyor, herkesi bu ulusal seferberliğe davet ediyoruz."

