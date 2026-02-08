Dolar
Ekonomi

Bakan Bayraktar, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Ren Hongbin ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta kabul ettiğini bildirdi.

Başak Erkalan  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Bakan Bayraktar, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı ile görüştü

Ankara

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmede enerji ve doğal kaynaklar başta olmak üzere Türkiye ile Çin arasındaki mevcut işbirliğini, özel sektör arasındaki temasların güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırım fırsatlarının geliştirilmesi perspektifiyle ele aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında uzun vadeli, dengeli ve karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik diyaloğu önemsiyor, enerji sektörünün dönüşüm sürecine de katkı yapacağına inanıyoruz. Türkiye'nin güçlü altyapısı, üretim kabiliyeti ve bölgesel konumu çerçevesinde, Çin ile somut ve sürdürülebilir işbirliklerinin önü açıktır."

