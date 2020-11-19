Ekonomist Phoenix Kalen: Piyasa katılımcıları Ağbal'ın çok başarılı görünen başlangıcıyla oldukça rahatladı
Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Kalen, Merkez Bankası kararına ilişkin, "Piyasa katılımcıları Ağbal'ın çok başarılı görünen başlangıcıyla oldukça rahatladı ve derin bir nefes aldı." dedi.
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni başkan Naci Ağbal yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda son 2 yılın en güçlü faiz artırımına imza atarken, sadeleşme adımının gelmesi ve enflasyonla mücadeleye ilişkin verilen güçlü mesajlar ile Türk lirasının dolar karşısındaki kazanımının devam etmesi bekleniyor.
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TCMB, yeni başkan Naci Ağbal'ın ilk toplantısında Eylül 2018'den bu yanaki en güçlü faiz artırımına imza atarken, bankadan beklenen sadeleşme adımı da atıldı.
Bu kapsamda TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti. Öte yandan tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verildi.
Söz konusu kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen de piyasa katılımcılarının TCMB Başkanı Ağbal'ın çok başarılı görünen başlangıcıyla oldukça rahatladıklarını ve derin bir nefes aldıklarını söyledi.
Bir hafta vadeli repo faizinin piyasa beklentisi olan yüzde 15’e yükseltildiğini ve karışıklıklara neden olan faiz koridorundan vazgeçildiğine işaret eden Kalen, "Enflasyonda belirli bir iyileşme olana kadar sıkı para politikasının korunacağının ifade edilmesi de enflasyon hedeflemesinin tekrar önceliklendirildiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kalen, TCMB'nin açıklamasıyla birlikte Türk lirasındaki değer kaybı ve cari işlemler hesabındaki kötüleşmeden kaynaklanan enflasyonist baskıların dikkate alındığını, para politikasında da daha gerçekçi bir politik duruşa geçildiğini belirtti.
TCMB'nin güçlü şeffaflık vurgusunun yerli ve yabancı yatırımcı güvenini yeniden inşa etmek için önemli olduğunu vurgulayan Kalen, "Geçen hafta aldığımız 'Türk lirası al, dolar ve avro sat' tavsiyemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandıAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.