Euro
8.94
Dolar
7.56
BIST 100
1,311.64
Altın
1,858.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Merkez Bankası Türk lirası likidite yönetimine ilişkin kararlar aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Türk lirası likidite yönetimine ilişkin kararlar aldı.

Murat Birinci   | 19.11.2020
Merkez Bankası Türk lirası likidite yönetimine ilişkin kararlar aldı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Banaksı (TCMB), para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Türk lirası likidite yönetimine ilişkin kararlar aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Merkez Bankası tarafından halihazırda bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve geç likidite penceresi (GLP) imkanlarıyla sağlanan fonlama 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren Merkez Bankasının temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacak.

Likidite yönetimi çerçevesinde ikincil piyasa gecelik faiz oranlarında oluşabilecek oynaklığı sınırlandırmak ve likiditenin haftanın günlerine dengeli dağılımını sağlamak amaçlarıyla 20 Kasım 2020'den 26 Kasım 2020'ye kadar (bu tarihler dâhil olmak üzere) bir hafta süreyle gecelik borç verme faiz oranı politika faiz oranı olan yüzde 15 olarak uygulanacak.

Bankalar geçiş döneminde ve sonrasında ihtiyaç duymaları halinde Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasasında gecelik vadede 17 Ağustos 2020'de geçerli olan borç alabilme limitleri dahilinde ve BIST bünyesindeki Repo-Ters Repo ve Taahhütlü İşlemler Pazarlarında, Merkez Bankası borç verme faiz oranından borçlanabilecekler, likidite fazlalığı oluşması halinde ise limitsiz olarak Merkez Bankası borçlanma faiz oranından Merkez Bankasına borç verebilecekler.

Ayrıca, tüm bankalar HMVKŞ tarafından ihraç edilen TL cinsi kira sertifikası karşılığında, Merkez Bankası borç verme faiz oranı üzerinden kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo imkanından yararlanabilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'ye göre Kovid-19 salgını Avrupa'da her 17 saniyede bir can alıyor
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: En verimli Kovid-19 aşısı bulma noktasında ülke olarak adayız
Vali Köşger: İzmir'deki pozitif vaka ve vefat sayısı 2-3 haftalık bir süre zarfında 3'e katlanmış durumda
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' yarından itibaren uygulanacak
Oxford-AstraZeneca’nın Kovid-19 aşı adayı yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturdu

Benzer haberler

AA Finans Analisti ve ekonomist Bürümcekçi: TL'de değer kaybı baskısı azalacak

AA Finans Analisti ve ekonomist Bürümcekçi: TL'de değer kaybı baskısı azalacak

Ankaralı sanayiciler TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi: Politika faizinde artışa gidilmesi kaçınılmaz olmuştur

Merkez Bankası Türk lirası likidite yönetimine ilişkin kararlar aldı

Merkez Bankası rezervleri 82 milyar 351 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 82 milyar 351 milyon dolar oldu
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Konut Fiyat Endeksi eylülde arttı

Konut Fiyat Endeksi eylülde arttı