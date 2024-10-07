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Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından "sanayide dönüşüm" açıklaması

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, rekabet gücünü artıracak katma değerli üretimi temin etmek üzere sanayide dönüşümün gerçekleştirileceği yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarının hızlandırılacağı bildirildi.

Harun Kutbe  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından "sanayide dönüşüm" açıklaması

Ankara

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, rekabet gücünü artıracak katma değerli üretimi temin etmek üzere sanayide dönüşümün gerçekleştirileceği, değişen ihtiyaçlara uyumlu olacak şekilde işgücü becerileri, Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirecek politikaların uygulanacağı, yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarının hızlandırılacağı bildirildi.

EKK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl uygulanmaya başlanan ekonomi programının etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüldüğü ve olumlu sonuçların alınmaya devam ettiği vurgulandı.

Haziranda başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiği, büyümenin daha dengeli bir kompozisyon sergilerken istihdamın arttığı ve işsizlik oranının tek haneli seviyelerini koruduğu belirtilen açıklamada, "Dış ticaret dengesindeki iyileşmenin de etkisiyle cari işlemler açığı önemli ölçüde gerilemeye ve rezervlerimiz artmaya devam etmektedir. Kredi risk priminin düşmesi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının devam eden not artırımları, makro finansal istikrarın güçlendiğini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

"İş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik politikalara devam edilecektir"

Açıklamada, programın kapsamında uygulanan para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformların bir takvim çerçevesinde hızla hayata geçirildiği belirtilerek, bir önceki programın devamı niteliğinde olan, eylül ayında açıklanan ve 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ın (OVP) temel amacının, sürdürülebilir dengeli büyümenin sağlanması, enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi, yapısal reformlarla verimliliğe dayalı üretim, ihracat ve istihdamın artırılması olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rekabet gücümüzü artıracak katma değerli üretimi temin etmek üzere sanayide dönüşüm gerçekleştirilecektir. Değişen ihtiyaçlara uyumlu olacak şekilde işgücü becerilerini, Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirecek politikalar uygulanacak, yeşil ve dijital dönüşüm çalışmaları hızlandırılacaktır. İş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik politikalara devam edilecektir.

Bugün gerçekleştirilen EKK toplantısında yapısal reformlara ilişkin tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. 2024-2026 dönemini kapsayan OVP'de de yer alan 42 adet reform tedbirine ilave olarak güncellenen OVP'de yer alan 37 tedbirle birlikte 79 adet eylem görüşülmüştür. Söz konusu eylemlerin 31'i büyüme ve ticaret, 13'ü beşeri sermaye ve istihdam, 6'sı fiyat istikrarı ve finansal istikrar, 19'u kamu maliyesi, 10'u iş ve yatırım ortamı başlıkları altında yer almaktadır.

Temel hedefimiz, reform adımlarını hızla hayata geçirerek ekonomideki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ve daha ileriye taşımaktır. Takvimlendirilen yapısal reformlar ve ilerleme durumları önümüzdeki dönemde yapılacak EKK toplantılarında gündeme alınarak yakından takip edilecektir."

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