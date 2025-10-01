Dolar
41.58
Euro
48.87
Altın
3,875.05
ETH/USDT
4,320.10
BTC/USDT
117,225.00
BIST 100
11,215.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu yasama yılında da milletimizin refahını artıracak, adaletli kararlar alıcanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de bu yasama yılında da milletin refahını artıracak, adaleti güçlendirecek, kalkınmaya ivme kazandıracak, birlik ve beraberlik için çok önemli adımların atıldığı kararların alınacağına inandığını belirtti.

Harun Kutbe  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu yasama yılında da milletimizin refahını artıracak, adaletli kararlar alıcanacak

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, demokratik hukuk devletinin temel direği, milletin ortak aklının ve toplumsal uzlaşının güçlü temsil makamı TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'na girdiğini ifade etti.

Yeni yasama yılıyla birlikte Gazi Meclis'in, milli iradenin tecelligahı olarak, ülkenin ihtiyaç duyduğu düzenlemeler üzerine çalışmalarına başlayacağına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu yasama yılında da Gazi Meclisimizde milletimizin refahını artıracak, adaleti güçlendirecek, kalkınmamıza ivme kazandıracak, birlik ve beraberliğimiz için çok önemli adımların atıldığı kararların alınacağına inanıyorum. Bu çerçevede özellikle üç hususta milletimizin beklentilerinin karşılanmasını temenni ediyorum: Ülkemizin kalkınma sürecine güç katacak yapısal reformların hayata geçirilmesi, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik olarak kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlayarak sürecin başarıyla nihayete ermesi, milletimizin demokratik, sivil ve katılımcı yeni bir anayasayla buluşturulması. Başta TBMM Başkanımız ve milletvekillerimiz olmak üzere tüm TBMM mensuplarına verimli, yapıcı ve hayırlı bir yasama yılı diliyor, çalışmalarında başarılar temenni ediyorum."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü
Bursa'daki "pitbull"lu saldırı davasında sanıkların 21'er yıla kadar hapsi istendi
Bakan Kurum: AB ile işbirliğini sadece iklim değil, ekonomi, sanayi, ticaret ve dış politikada da artırmayı hedefliyoruz
DMM'den "KAAN uçaklarının motorları" hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu yasama yılında da milletimizin refahını artıracak, adaletli kararlar alıcanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu yasama yılında da milletimizin refahını artıracak, adaletli kararlar alıcanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Vietnam Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Nguyen Duc Hai ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu yıl 1,5 trilyon doların üzerinde ekonomik büyüklük hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu yıl 1,5 trilyon doların üzerinde ekonomik büyüklük hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kentsel dönüşüm ve sosyal konut çalışmalarına hız vermeye karar verdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kentsel dönüşüm ve sosyal konut çalışmalarına hız vermeye karar verdik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "TOBB Türkiye 100" programında konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "TOBB Türkiye 100" programında konuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet