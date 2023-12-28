Dolar
29.45
Euro
32.73
Altın
2,077.76
ETH/USDT
2,384.90
BTC/USDT
43,037.00
BIST 100
7,392.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi.

Harun Kutbe  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, dünyada ve Türkiye’de tarımsal görünüm ile desteklerin ele alınacağı toplantıda, ihracatın ithalata bağımlığına yönelik yapılan analiz çalışmaları ve 2023 yılının genel ekonomik değerlendirmesi yapılacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Angılı: Kosova-Sırbistan sorununun askeri çözümü yok
Türkiye, uluslararası etkinlikler ve diplomatik temaslarla 2023'te diplomasinin merkezi haline geldi
SAK timlerinin buz tutmuş gölete dalarak gerçekleştirdiği tatbikat gerçeği aratmadı
Çevreyi kirletenlere 2024'te verilecek cezalar belli oldu
Hatay Hassa'da deprem konutlarının inşası sürüyor

Benzer haberler

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Bakan Güler'e taziye ziyareti

Türkiye ile Özbekistan arasında 7. Dönem KEK Protokolü imzalandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye-Özbekistan ticaretini daha üst seviyelere taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye-Özbekistan ticaretini daha üst seviyelere taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'ye yönelen tüm tehditleri bertaraf etme azim, kararlılık ve kudretine sahibiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'ye yönelen tüm tehditleri bertaraf etme azim, kararlılık ve kudretine sahibiz
Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet