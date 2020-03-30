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Ekonomi

EIA: Petrol fiyatlarındaki dalgalanma 2007'den bu yana en yüksek seviyede

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, yeni tip koronavirüsün olumsuz etkileri ve petrolde artan arz fazlası nedeniyle bu ay ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın Mayıs 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.

Övünç Kutlu   | 30.03.2020
EIA: Petrol fiyatlarındaki dalgalanma 2007'den bu yana en yüksek seviyede

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresinden (EIA) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde ekonomik daralmaya yol açması ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüyle (OPEC) müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararı alamaması dolayısıyla bu ay petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar görüldüğü bildirildi. 

Ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı gösteren "OVX Endeksinin" 20 Mart'ta 190 seviyesine ulaştığı ifade edilen açıklamada, bunun Mayıs 2007'den bu yana en yüksek seviye olduğu kaydedildi.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin örneklerin yer verildiği açıklamada, "ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatı 9 Mart'ta yüzde 25 azaldı ve 10 Mart'ta yüzde 10 yükseldi. 18 Mart'ta yüzde 24 düşüş gösterdi, 19 Mart'ta ise yüzde 24 artış kaydetti. Brent türü ham petrolün varil fiyatı ise 9 Mart'ta yüzde 24,1 düştü, 10 Mart'ta yüzde 8,3 arttı. 18 Mart'ta yüzde 13,4 azaldı ve 19 Mart'ta ise yüzde 14,4 artış kaydetti." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ABD'de "korku endeksi" veya "VIX Endeksi" olarak bilinen ve Standard&Poor's 500 Endeksindeki dalgalanmayı gösteren CBOE Volatilite Endeksinin 16 Mart'ta 82,7 seviyesine ulaştığı ve bunun da 2008-2009 küresel finansal krizinden bu yana en yüksek seviye olduğu aktarıldı.

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