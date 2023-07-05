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Ekonomi

ECB: Tüketiciler, Avro Bölgesi enflasyonunun düşmesini bekliyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, tüketicilerin gelecek yıl için Avro Bölgesi enflasyon beklentileri mayısta Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bahattin Gönültaş  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
ECB: Tüketiciler, Avro Bölgesi enflasyonunun düşmesini bekliyor

Berlin

ECB, mayıs ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 4,1'den yüzde 3,9'a indi. Böylece tüketicilerin Avro Bölgesi enflasyonu, beklentisi mayısta Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi ise yüzde 2,5'ta sabit kaldı. ECB, orta vadede yüzde 2 enflasyon hedefliyor.

Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerinin bir önceki aya göre daha iyimser olması dikkati çekerken, nisanda eksi yüzde 0,8 olan tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi mayısta eksi yüzde 0,7'ye çıktı.

Tüketiciler, gelecek 12 ayda işsizliğin ortalama yüzde 11 olmasını bekliyor. Bu oran, nisanda yüzde 11,2 olarak öngörülmüştü.

ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi, aylık olarak yayınlanıyor. Anket, Avro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, ECB'nin para politikasında önemli bir rol oynuyor. ECB'nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri ve hangi hızda gideceği enflasyonun görünümünü belirleyecek.

ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine karşın Temmuz 2022'den beri faiz oranlarını toplam 400 baz puan artırarak en hızlı sıkılaştırma adımını atmış olması dikkati çekmişti.

Öte yandan, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 5,5 seviyesinde belirlendi.

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