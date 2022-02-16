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Ekonomi

ECB: Emlak piyasası, Avro Bölgesi bankaları için önemli bir güvenlik açığı

Avrupa Merkez Bankası, Kovid-19 salgınında yüksek fiyatlarla daha fazla borçlanılması nedeniyle emlak piyasasının Avro Bölgesi bankaları için önemli bir "güvenlik açığı" olduğunu belirtti.

Bahattin Gönültaş   | 16.02.2022
ECB: Emlak piyasası, Avro Bölgesi bankaları için önemli bir güvenlik açığı

Berlin

Avrupa Merkez Bankası (ECB) denetçileri, Banka'nın internet sitesinde yayımladıkları "Emlak riskini yakından takip etmek" bülteninde, emlak piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ticari ve konut amaçlı gayrimenkullerin endişe kaynağı haline geldiği ve bankaların buna maruz kalmasının daha yakından incelenmesinin planlandığı aktarılan bültende, "ECB Bankacılık Denetimi, bankaların ticari ve konut amaçlı gayrimenkul sektörlerine yönelik risklerini önemli bir güvenlik açığı olarak belirledi." ifadesi kullanıldı.

Bültende, bankaların ticari gayrimenkul risklerinin, ECB'nin direkt denetimi altındaki yaklaşık 115 bankanın kredilerinin yaklaşık yüzde 8'ini ve kurumsal kredilerinin de yüzde 20'sinden fazlasını oluşturduğu bildirildi.

Öte yandan, ECB tarafından yapılan bir araştırmada, sahibi tarafından kullanılan konutların enflasyona dahil edilmesinin Avro Bölgesi'ndeki enflasyon ölçümü üzerinde yukarı yönlü önemli bir etkisi olacağı vurgulandı.


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