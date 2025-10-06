Dolar
Ekonomi

Taşınmaz ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarına bugüne kadar 172 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarında yapılan fahiş fiyat artışları nedeniyle bugüne kadar 1416 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 172 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Mert Davut  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Bakanlıkça mayıs sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapılmasının yasaklandığı anımsatılan açıklamada, yönetmelik değişikliğiyle fahiş artışların önüne geçildiğine işaret edildi.

Açıklamada, emlak işletmelerinin de bu tür artışlara aracılık edemeyeceğinin hüküm altına alındığı belirtilerek, bu düzenlemeyle yalnızca emlak işletmeleri değil, taşınmazların malikleri ve ilanı yayımlayan diğer kişilerin de idari yaptırımla karşı karşıya kalabildiğine dikkat çekildi.

Son dönemde 256 kişiye 34,9 milyon lira ceza

Bakanlığın sektöre yönelik yürüttüğü incelemelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elektronik ortamda verilen son dönem taşınmaz ilanları üzerinde yapılan inceleme ve analizler neticesinde, 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesinin, ilan fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan artış yaptığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda 256 kişi hakkında 34,9 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışı yapılması nedeniyle bugüne kadar da 1416 kişi hakkında işlem yapılmış ve 172 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır."

Açıklamada, Bakanlığın, emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulması ve vatandaşların menfaatinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirleri gecikmeden almaya devam edeceği ifade edildi.

