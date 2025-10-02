Dolar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" toplantısına başkanlık edecek
logo
Ekonomi

Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için 9 ayda 189 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, ocak-eylül döneminde tanıtımlardaki aldatıcılık, bilgi eksikliğinin istismar edilmesi, ekonomik çıkarların etkilenmesi gibi kusurlar nedeniyle 188 milyon 716 bin 434 lira idari para cezası uyguladı.

Serhat Tutak  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık tüketicinin reklam ve tanıtım yoluyla yanıltılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Reklam Kurulu aldatma, ekonomik çıkarların etkilenmesi, tüketicinin bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesi gibi kusurları inceliyor. Denetimler sonucu aykırılıkların tespit edilmesi halinde, gerekli idari müeyyideler uygulanırken özel indirim günlerine ilişkin olarak da Reklam Kurulu resen incelemeler yürütüyor.

9 ayda 20 bin 372 dosya incelendi

Kurul, bu yılın 9 ayında gıda, sağlık, iletişim ve örtülü reklamlar dahil olmak üzere, farklı sektörlerle ilgili 20 bin 372 dosyayı inceledi. Bu dosyaların 19 bin 78'i, mevzuatta yer alan başvuru koşullarına uygun olmama ve başvurunun mevzuat kapsamı olmaması gerekçeleriyle incelenmeye dahil edilmedi.

Gündeme alınan 1289 dosyanın, 1164'ü ilgili mevzuata aykırı bulunurken 765 dosya için durdurma cezası, 17 dosya için durdurma cezası ve erişim engeli, 4 dosya için düzeltme, 301'i için idari para cezası ve durdurma, 14'ü için idari para, durdurma ile erişim engeli getirilmesi, 63 dosyada tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yalnızca erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verildi. 125 dosya ise mevzuata aykırı bulunmadı.

Bu kapsamda, ilgililer hakkında 188 milyon 716 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.

"Özel hac vizesi" ve "kurasız hac" tanıtımları mercek altına alındı

Dosyaların ayrıntısına bakıldığında ise özellikle son dönemde, tüketicilerin yoğun talep gösterdikleri elektrikli araçların sürüş menzili bilgileriyle ilgili reklamlar ve kullanıcı sayıları her geçen gün artış gösteren müzik, video, medya içeriği sağlayan platformlarda abonelik sürecinin, tüketiciler açısından anlaşılmasını zorlaştıran "karanlık ticari tasarım" olarak adlandırılan uygulamalar mercek altına alındı.

Ayrıca, yasa dışı kumar ve bahis tanıtımları, "özel hac vizesi" ve "kurasız hac" gibi yanıltıcı vaatlerle, hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşları mağdur eden reklamlar gibi çeşitli alanlara yönelik dosyalar Kurul gündemine geldi.

Tüketicilere "satıcı hakkındaki şikayetleri inceleyin" tavsiyesi

Öte yandan, Bakanlık yetkilileri, mağduriyet yaşamamaları için tüketicilere önerilerde de bulundu.

Buna göre, yanıltıcı uygulamalara maruz kalınmaması için alışveriş öncesinde arama motorlarını kullanarak, kısa bir ön inceleme yapılması önem taşıyor. Satıcı veya sağlayıcının ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı, hakkındaki şikayetler ve bunlara ilişkin müşteri destek planları olup olmadığının incelenmesi gerekiyor.

Satın alınacak ürünün, benzer mecralardan yaklaşık fiyatının araştırılması da öneriliyor. İnternet sitesinin sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşı kontroller yapılması, sosyal medyadaki tanıtım ve ilanlarla ilgili olarak verilen site linklerinin taklit olması ihtimalinin göz önünde bulundurularak, satıcı veya sağlayıcının kendi sitesinden ürün ve fiyatının kontrol edilmesi öneriler arasında yer alıyor.

İnternet üzerinden alışverişlerde sitenin SSL sertifikası, 3D güvenlik veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığı ve varsa bu tür ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgilerin, ayrıntılı şekilde okunması da yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi bakımından önem taşıyor.

İlgili konular
