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Ekonomi

ECB Başkanı Lagarde'dan enflasyon hedefleri için "etkili iletişim kurulmalı" hatırlatması

ECB Başkanı Christine Lagarde, "Sadece enflasyonu düşürmek için kararlı adımlar atmak değil, aynı zamanda orta vadeli enflasyon beklentilerinin süreç boyunca sabit kalmasını sağlamak için etkili bir şekilde iletişim kurmak da çok önemlidir." dedi.

Gökhan Kurtaran  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
ECB Başkanı Lagarde'dan enflasyon hedefleri için "etkili iletişim kurulmalı" hatırlatması

Londra

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, merkez bankalarının enflasyon hedeflerinin tutturulabilmesi için etkili bir iletişim kurmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Londra’da Avrupa Ekonomisi ve Finans Merkezi tarafından düzenlenen seminerde konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde, sadece enflasyonu düşürmek için kararlı adımlar atmak değil, aynı zamanda orta vadeli enflasyon beklentilerinin süreç boyunca sabit kalmasını sağlamak için etkili bir şekilde iletişim kurmanın da çok önemli olduğunu vurguladı.

“Şimdi, diğer merkez bankaları gibi, enflasyonun hem dinamiklerini, hem de kalıcılığını hafife aldığımızı kabul etmemiz önemli." diyen Lagarde ancak bu sorunları ele almak için tahmin süreçlerinde değişiklikler yaptıklarını dile getirdi.

Merkez bankalarının etkili bir iletişim dili kullanarak mesajlarını inandırıcı bir şekilde kamuoyu ile paylaşması gerektiğine işaret eden Lagarde, “Enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefimize geri döneceğini inandırıcı bir şekilde iletmek, kendi kendini gerçekleştiren enflasyonist dinamiklerin (beklentilerinin) tutunmasını önlemeye yardımcı olmak için her zamankinden daha fazla hayati önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

İletişimin bugün bankalarının etkili politika oluşturma sanatında hayati bir rol oynadığının altını çizen Lagarde, “Bu özellikle ECB gibi merkez bankaları için geçerlidir. Ancak medya ortamındaki yeni teknolojilerden yükselen sahte haber dalgasına kadar çeşitli değişiklikler, politika yapıcıların daha geniş kitlelere nüfuz etmesini giderek zorlaştırdı.” değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya platformlarında sıklıkla dezenformasyonun gözlemlendiğinin altını çizen Lagarde, "Olgusal bilgiyi yaymak giderek daha zor hale gelmiştir. Şu anda X olarak bilinen Twitter'daki yanlışlıkların, gerçeklerden yaklaşık 10 ila 20 kat daha hızlı yayıldığı tespit edildi.” diye konuştu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, değişen dünyada enflasyon hedeflerinin göreceli fiyat değişiklikleri ile sabitlemesinin kritik öneme sahip olduğunu belirterek, merkez bankalarının toplumun anlayabileceği net bir dille mesajlarını iletmesi gerektiğinin altını çizdi.

Lagarde, “Bir çalışma, para politikası iletişimini daha basit ve insanların yaşamlarıyla daha ilişkilendirilebilir hale getirmenin, kilit mesajların anlaşılmasını yüzde 40 artırdığını ortaya koymaktadır.” şeklinde konuştu.

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