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Ekonomi

ECB: Avro Bölgesi'nde yar almayan AB ülkeleri katılım kriterlerinde az ilerleme kaydetti

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi dışındaki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin son iki yılda parasal birliğe katılım kriterlerini karşılama konusunda "zorlu ekonomik koşullar" nedeniyle çok az ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
ECB: Avro Bölgesi'nde yar almayan AB ülkeleri katılım kriterlerinde az ilerleme kaydetti

Berlin

ECB, AB üyesi Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Polonya, Romanya ve İsveç'e ilişkin "Avro'ya geçiş yolunda kaydedilen ilerlemelerine" yönelik raporunu yayınladı.

Buna göre, AB’nin Avro Bölgesi dışındaki üye ülkeleri 2022'den beri parasal birliğe ekonomik yakınlaşma konusunda sınırlı ilerleme kaydetti.

ECB, buna sebep olarak "zorlu ekonomik koşulları" gösterdi.

ECB raporunda, incelemeye konu ülkeler olan Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Polonya, Romanya ve İsveç'in, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkilerinden önemli derecede etkilendiği belirtilerek, savaşın bu ülkelerin ekonomilerini zayıflattığı kaydedildi.

Söz konusu savaşın aynı zamanda bu ülkelerde enflasyonun yükselmesine sebep olduğuna yer verilen raporda, "Geçmişte Rusya'ya enerji bağımlılığı yüksek olan ve Rusya ile daha güçlü ticari bağları bulunan ülkeler bu durumdan en çok etkilenen ülkeler oldu. İncelenen ülkelerin tamamında gelecekte ekonomik faaliyetlerin güçlenmesi beklenmektedir, ancak jeopolitik gerilimler ve riskler ekonomik beklentileri gölgelemektedir." ifadeleri yer aldı.

Raporda, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Polonya ve Romanya'da enflasyonun referans değer olan yüzde 3,3'ün oldukça üzerinde gerçekleştiği aktarılarak, uzun vadede, incelenen ülkelerin çoğunda enflasyonun Avro Bölgesi’ne uyumunun sürdürülebilirliği konusunda endişeler bulunduğu ifade edildi.

Çekya, Macaristan, Polonya ve Romanya'nın geçen yıl AB’nin bütçe açığı kriterini karşılayamadığı aktarılan raporda, Macaristan’ın merkez bankası bağımsızlığı kriterini de karşılayamadığı belirtildi.

ECB raporuda incelenen tüm Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde kurumların kalitesinin oldukça zayıf olduğu değerlendirilerek, "İncelenen ülkelerin çoğunda ekonomik büyüme ve rekabet gücünün artırılması için geniş kapsamlı yapısal reformlara ihtiyaç duyulmaktadır." denildi.

2025'te para biriminde avroya geçmek üzere hazırlık çalışmalarını sürdüren Bulgaristan’ın enflasyon kriterlerinde başarısız olduğu belirtilen raporda, ülkenin Avro Bölgesi'ne sürdürülebilir uyumu için geniş kapsamlı yapısal reformlara ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Söz konusu rapor, iki yılda bir yayınlanırken, avroya geçmeyen Danimarka'nın özel bir madde nedeniyle para birliğine katılma zorunluluğu bulunmuyor.

Öte yandan, AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.


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