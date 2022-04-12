Dolar
14.59
Euro
15.81
Altın
1,973.53
ETH/USDT
3,026.00
BTC/USDT
39,974.00
BIST 100
2,463.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Dünya Ticaret Örgütü, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel ticarette 2022 büyüme tahminini düşürdü

Küresel büyüme tahmini yüzde 4,2'den yüzde 2,8'e indirildi.

Bahattin Gönültaş   | 12.04.2022
Dünya Ticaret Örgütü, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel ticarette 2022 büyüme tahminini düşürdü

Berlin

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2022'de küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 4,7'den yüzde 3'e indirdi.

DTÖ, küresel ticaretin görünümüne ilişkin nisan ayı raporunu yayımladı.

Raporda, 2022 için küresel mal ticareti büyüme tahmininin Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'de tekrar başlayan Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle yüzde 4,7'den yüzde 3'e indirildiği bildirildi.

Söz konusu ticaretin 2023'te yüzde 3,4 büyüyeceği öngörüsüne yer verilen raporda, bu tahminlerde Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin belirsizlik nedeniyle revizyon olabileceği vurgulandı.

Raporda, küresel büyüme tahmini yüzde 4,2'den yüzde 2,8'e düşürülürken, 2023'te yüzde 3,2 büyüme beklendiği kaydedildi.

Küresel ekonomiye ilişkin beklentilerin Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana olumsuzlaştığı ve DTÖ ekonomistlerini gelecek 2 yıl boyunca dünya ticareti için tahminlerini yeniden değerlendirmeye zorladığı belirtilen raporda, savaşın ilk olarak emtia fiyatlarında keskin bir artışa neden olduğu hatırlatıldı.

Raporda, "Küresel ticarette ve üretimindeki küçük paylarına rağmen Rusya ve Ukrayna; gıda, enerji ve gübre gibi temel malların ana tedarikçileri ve bu ülkelerin arzları şu anda savaş tehdidi altında." ifadesi kullanıldı.

Şu anda küresel ticareti etkileyen tek faktörün savaş olmadığı vurgulanan raporda, dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin'de Kovid-19'un yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamaların tedarik zincirini baskıladığı ve deniz ticaretini yeniden kesintiye uğrattığı belirtildi.

Raporda, "Bu, imalat mallarının yeniden kıtlığına ve daha yüksek enflasyona yol açabilir." denildi.

"Şimdi içe dönme zamanı değil"

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, rapora ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'daki savaşın ekonomik etkilerinin Ukrayna sınırlarının çok ötesine yayılacağına işaret etti.

Okonjo-Iweala, "Birbiri ardına gelen pandemi ve savaşın; tedarik zincirlerini bozduğu, enflasyonist baskıları artırdığı, üretim ve ticaret büyümesi için beklentileri düşürdüğü artık açık." dedi.

Ukrayna ve Rusya'dan yapılan tahıl ve emtia ürünleri ihracatındaki aksamaların ve yüksek gıda fiyatlarının yoksul ülkelerde olası bir gıda krizine yol açabileceği uyarısında bulunan Okonjo-Iweala, "Daha düşük arzlar ve daha yüksek gıda fiyatları, dünya yoksullarının yoksunluk ve açlık yaşayabileceği anlamına geliyor. Bunun olmasına izin verilmemeli. Şimdi içe dönme zamanı değil." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 500 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 826'ya çıktı
Kovid-19 ilacı 'molnupiravir'in kullanıldığı hasta grupları genişletildi
Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları ve vakalardaki artış sürüyor
Botsvana'da 4 kişide Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandı

Benzer haberler

Putin, Ukrayna ile müzakerelerde yine çıkmaza girildiğini söyledi

Putin, Ukrayna ile müzakerelerde yine çıkmaza girildiğini söyledi

Dünya Ticaret Örgütü, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel ticarette 2022 büyüme tahminini düşürdü

Macron 'boş dayanışma mesajlarıyla' Ukraynacada yeni bir kelimeye ilham verdi

Ukrayna: Rus ordusu sivil yapılara saldırılarını sürdürüyor

Ukrayna: Rus ordusu sivil yapılara saldırılarını sürdürüyor
BM: Ukrayna'da en az 1892 sivil öldü, 4 milyon 615 bin 830 kişi komşu ülkelere geçti

BM: Ukrayna'da en az 1892 sivil öldü, 4 milyon 615 bin 830 kişi komşu ülkelere geçti
Milli Savunma Bakanı Akar’dan "Ukrayna'da bekleyen Koca Yusuf'lara" ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar’dan "Ukrayna'da bekleyen Koca Yusuf'lara" ilişkin açıklama