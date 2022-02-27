Dolar
13.80
Euro
15.68
Altın
1,888.42
ETH/USDT
2,735.00
BTC/USDT
38,806.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yayındayız
logo
Ekonomi

Dünya ilaç sektörü pazar büyüklüğünün 2023'te 1,5 trilyon doları aşması bekleniyor

Dünya genelinde hızlı büyüme trendinde olan ilaç sektörünün 2023'te 1,5 trilyon doları aşkın pazar büyüklüğüne ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 27.02.2022
Dünya ilaç sektörü pazar büyüklüğünün 2023'te 1,5 trilyon doları aşması bekleniyor

Ankara

Ticaret Bakanlığı, ilaç ve eczacılık ürünlerine ilişkin sektör raporu hazırladı. Raporda, ilaç sanayisinin, en yüksek katma değer sağlayan sektörler arasında bulunduğuna dikkati çekildi.

Dünya ilaç sektörünün son yıllarda hızlı büyüme sürecine girdiği belirtilen raporda, "Demografik değişim, ortalama yaşam süresinin artışı, hastalık paternlerindeki değişimler, sosyal küreselleşme, sağlık hizmetlerine erişimdeki artış ve sosyal devlet olgusunun doğuşu dünya ilaç sektörünün büyümesinde önemli rol oynadı." ifadelerine yer verildi.

Raporda, IMS (International Medical Statistics) verilerine göre sektörün, 2018'de yüzde 5 büyümeyle 1,2 trilyon dolarlık toplam pazar hacmine ulaştığına işaret edilerek dünya ilaç pazarının yüzde 95'ine uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin sahip olduğu bildirildi.

2018'de dünya ilaç satışlarının yaklaşık yüzde 40'ının (485 milyar dolar) ABD'de olduğu bilgisi verilen raporda, bu ülkeyi yüzde 11 ile (132 milyar dolar) Çin ve yüzde 7 ile (86 milyar dolar) Japonya'nın izlediği vurgulandı.

Raporda, söz konusu üç ülkenin dünya pazar payının neredeyse yarısını oluşturduğunun altı çizilerek "Gelecek dönemde de dünyanın üçüncü büyük sektörü konumunda olan ilaç sektöründeki büyüme trendinin devam etmesi ve sektörün 2023'te 1,5 trilyon doları aşkın pazar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sektörde Ar-Ge harcamaları

2019 yılında dünyadaki toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 15'inin ilaç sektörü tarafından gerçekleştirildiği belirtilen raporda, ilaç Ar-Ge harcamalarının uzun süreç ve yüksek maliyet gerektirdiği ifade edildi.

Raporda, bir molekülün beşeri ilaca dönüşmesinin ortalama 10-15 yılı bulabildiği ve yüksek yatırım tutarlarına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

İlaç sektörünün 2019 yılı sonu itibarıyla küresel Ar-Ge harcamalarının yaklaşık 186 milyar dolar olarak gerçekleştiği bilgisi verilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Sektörde küresel çapta Ar-Ge harcamalarının 2024'te 204 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Ar-Ge harcamalarında küresel olarak lider firma Roche olurken Ar-Ge harcamalarını en hızlı artıran firmaların başında Celgene ve Novo firmalarının olduğu tahmin ediliyor. ABD, Ar-Ge harcamalarındaki payı, kişi başına düşen ilaç tüketimi, araştırmacı ilaç sanayisi ve ciroları itibarıyla dünyanın önde gelen pek çok firmasının merkezi olması gibi hususlar çerçevesinde sektörün en önemli aktörü konumunda. İlaç sektöründe, geçmiş dönemlerde Kuzey Amerika kıtası için tahmin edilen yüzde 1-4 büyüme ile ABD'nin liderliğinin devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) ilaç sanayisinde ABD'den sonra ikinci en büyük üretim merkezi olurken, AB'yi Japonya takip ediyor."

Raporda ayrıca Avrupa'da başlayan biyobenzer ilaç üretiminin bugün gelişmekte olan ülkelerde (Çin, Hindistan, Güney Kore) yoğunlaştığı, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerde de biyoteknolojik ürünlere yönelik kaynak ayrıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

Benzer haberler

Dünya ilaç sektörü pazar büyüklüğünün 2023'te 1,5 trilyon doları aşması bekleniyor

Dünya ilaç sektörü pazar büyüklüğünün 2023'te 1,5 trilyon doları aşması bekleniyor

Bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergileri kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı ocakta 574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

İhracattaki rekor kara kapılarından geçen araç sayılarına da yansıdı

İhracattaki rekor kara kapılarından geçen araç sayılarına da yansıdı
Ticaret Bakanlığı, KDV indirimi öncesindeki yumurta zammına ilişkin müfettiş görevlendirdi

Ticaret Bakanlığı, KDV indirimi öncesindeki yumurta zammına ilişkin müfettiş görevlendirdi
Fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden düzenlendi

Fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden düzenlendi