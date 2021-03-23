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Ekonomi

DTÖ Genel Direktörü, AB'nin aşı ihracatına yönelik kısıtlamalarından duyduğu 'hayal kırıklığı'nı dile getirdi

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına yönelik ihracat kısıtlamalarından dolayı "hayal kırıklığı" duyduğunu ve konuya ilişkin görüşmelerde bulunduğunu ifade etti.

Dilara Zengin   | 23.03.2021
DTÖ Genel Direktörü, AB'nin aşı ihracatına yönelik kısıtlamalarından duyduğu 'hayal kırıklığı'nı dile getirdi

Washington DC

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, DTÖ tarafından düzenlenen bir video konferans etkinliğinde, Kovid-19 salgınının ardından toparlanma sürecinde hiçbir ülkenin geride bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonu'nun Kovid-19 aşıları için ihracat yetkilendirme mekanizmasını haziran sonuna kadar uzatmasına işaret eden Okonjo-Iweala, "Yaptıkları şeyin siyasetini anlasak da açıkça söyleyeyim, özellikle mart ayından itibaren uzatmaları nedeniyle hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Okonjo-Iweala, ihracat kısıtlamalarının geçici olması gerektiğini belirterek, konuya ilişkin görüşmelerde bulunduğunu aktardı.

Tedarik darboğazlarını gidermek, düzenleyici engelleri azaltmak, ticareti kolaylaştırmak ve aşı alımlarını finanse etmek için daha fazla ticari iş birliğine ihtiyaç olduğunun altını çizen Okonjo-Iweala, "Bu, küresel pazarları açık tutmak, güçlü ve sürdürülebilir bir toparlanma için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankası aşı finansmanını genişletiyor

Dünya Bankası Başkanı David Malpass da ticaret politikalarına ilişkin belirsizliği azaltmanın, küresel yatırım ve büyümeyi canlandırmak için kritik öneme sahip olacağını ifade etti.

Dünya Bankasının aşı finansmanını genişlettiğine de işaret eden Malpass, nisan sonuna kadar yaklaşık 2 milyar dolarlık finansman desteği ile bankanın 30 ülkede aşı programı yürüteceğini kaydetti.

Malpass, tarifeleri ve kısıtlamaları azaltmanın zamanı oluğunu, bu çabaları desteklemek için ülkelerle çalıştıklarını bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ise ticaretin yeniden büyümenin motoru olabileceğini ifade etti.

Ticaretteki toparlanmanın, iyi yönetilmesi halinde gelişen dünyada büyüme ve yaşam standartlarını yükseltebileceğine işaret eden Georgieva, ticaret hacminin bu yıl yüzde 8,5 ve gelecek yıl yüzde 6,5 büyümesinin beklendiğini kaydetti.

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