Bakan Yumaklı: Buca ve Ödemiş'teki yangınlar kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı, bugün 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiğini bildirerek, "İzmir Buca, Ödemiş, Bursa Yenişehir, Eskişehir Seyitgazi, Balıkesir Savaştepe, Kahramanmaraş Andırın, Çanakkale Çan ilçelerindeki yangınlarda kontrol sağlandı." dedi.
Ankara
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Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele ettik. Kahramanlarımızın alevler karşısında ortaya koyduğu cansiparane mücadele sonucunda:— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 4, 2025
📍 İzmir / Buca
📍 İzmir / Ödemiş
📍 Bursa / Yenişehir
📍 Eskişehir / Seyitgazi
📍 Balıkesir / Savaştepe
📍 Kahramanmaraş / Andırın…
Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiğini ve kahramanların alevler karşısında cansiparane mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, "İzmir Buca, Ödemiş, Bursa Yenişehir, Eskişehir Seyitgazi, Balıkesir Savaştepe, Kahramanmaraş Andırın, Çanakkale Çan ilçelerindeki yangınlarda kontrol sağlandı, soğutma çalışmaları sürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Yumaklı, devam eden yangın söndürme çalışmalarına dair de bilgileri paylaşarak, "Muğla Milas, Manisa Saruhanlı'da devam eden yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor." bilgisini verdi.
Hatay Dörtyol'da saat 16.19'da çıkan yangına, ekiplerin 16.30'da ilk müdahaleyi yaptığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir. Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir. Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden Yeşil Vatan'ımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
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