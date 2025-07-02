Dolar
39.77
Euro
47.06
Altın
3,346.22
ETH/USDT
2,529.30
BTC/USDT
109,436.00
BIST 100
10,189.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
logo
Ekonomi

AB kuantum teknolojilerde öncü olmak istiyor

Avrupa Birliği (AB), kuantum teknolojilerde ilerlemek amacıyla yeni strateji hazırladı.

Ata Ufuk Şeker  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
AB kuantum teknolojilerde öncü olmak istiyor

Brüksel

AB Komisyonu, Birliğin 2030 yılında kuantum teknolojilerde dünya çapında öncü konuma gelmesi amacıyla hazırladığı yeni stratejiyi tanıttı.

Stratejiye göre, Avrupa'nın kuantum alanında bilimsel olarak öncü rol oynamasına yönelik adımlar atılacak. Bu kapsamda kuantum alanındaki girişimlere büyümeleri için ihtiyaç duydukları çeşitli destekler sunulacak. Ayrıca Avrupa'da kuantum alanındaki yeniliklerin uygulamaya dönüşümünü sağlayacak bir ekosistem kurulacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yeni kuantum stratejisi, "araştırma ve inovasyon", "kuantum altyapıları", "ekosistem güçlendirme", "uzay ve çift kullanımlı teknolojiler" ve "kuantum becerileri" olmak üzere 5 alana odaklanacak.

AB ve üye ülkeler kuantum alanındaki temel araştırmaları destekleyecek, kamu ile endüstriyel sektörlerde uygulamalar geliştirecek bir Kuantum Avrupa Araştırma ve İnovasyon Girişimi başlatacak.

Bilimsel çalışmaları ürünlere dönüştürmek için, 50 milyon avroya kadar kamu fonuyla desteklenen bir kuantum tasarım tesisi ve 6 kuantum çip pilot hattı kurulacak. Avrupa Kuantum İnterneti için bir pilot tesis faaliyete geçirilecek.

AB genelinde kuantum alanında becerileri artırmaya yönelik akademi kurulacak, ayrıca kuantum şirketlerine sağlanan fon miktarı artırılacak. Bu alanda yeni kurulan veya ölçeklenme aşamasında olan şirketlerin büyümeleri teşvik edilecek.

Dünya genelinde kuantum alanında özel sektör fonlarının yüzde 50'si ABD'ye, yüzde 40'ı ise Çin'e gidiyor. Avrupa bu alanda daha fazla kaynak çekmek istiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı devam ediyor
Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Menderes ve Seferihisar'da yanan ormanlardan geriye siyah örtü kaldı
İzmir'de orman yangınlarının ardından hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Eurochild: Gazze'deki durum, AB'nin insan hakları konusundaki çifte standartlarını gözler önüne seriyor

Eurochild: Gazze'deki durum, AB'nin insan hakları konusundaki çifte standartlarını gözler önüne seriyor

AB kuantum teknolojilerde öncü olmak istiyor

AB, 2040'ta sera gazı emisyonlarını yüzde 90 azaltmayı planlıyor

ABD'de yargıç, Huawei'e çok sayıda suç isnat edilen iddianameye yönelik itirazı reddetti

ABD'de yargıç, Huawei'e çok sayıda suç isnat edilen iddianameye yönelik itirazı reddetti
Uçak mühendisliği bilgisiyle sığırlarda meme iltihabını önleyen cihaz geliştirdiler

Uçak mühendisliği bilgisiyle sığırlarda meme iltihabını önleyen cihaz geliştirdiler

Çin, AB'ye "küresel istikrar" için karşılıklı fayda sağlayan ortaklara dönüşme çağrısı yaptı

Çin, AB'ye "küresel istikrar" için karşılıklı fayda sağlayan ortaklara dönüşme çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet