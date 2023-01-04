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Ekonomi

Doğu Karadeniz'den geçen yıl 1 milyar 446 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2022'de 1 milyar 445 milyon 614 bin 923 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 04.01.2023
Doğu Karadeniz'den geçen yıl 1 milyar 446 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl Rize'den ihracatın yüzde 10, Artvin'den ihracatın yüzde 7 artarken, Trabzon'un ihracatında yüzde 7, Gümüşhane'nin ihracatında yüzde 5, toplam bölge ihracatında da yüzde 4 düşüş yaşandığını belirtti.

En fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 551 milyon 326 bin 124 dolarla fındık ve mamullerinin geldiğini kaydeden Kalyoncu, 251 milyon 62 bin 578 dolarla yaş meyve sebzenin ikinci, 190 milyon 55 bin 616 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin üçüncü, 179 milyon 883 bin 676 dolarla maden ve metal ürünlerinin dördüncü, 42 milyon 278 bin 536 dolarla otomotiv endüstrisinin beşinci sırada yer aldığını aktardı.

Kalyoncu, bölgeden geçen yıl 136 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, en fazla ihracat gerçekleştirilen 5 ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu ifade etti.

Bölge ihracatındaki düşüşte en önemli etkenin, özellikle Avrupa piyasalarında yaşanan durgunluğa bağlı fındık ihracatının bir önceki yıla göre düşük kalması olduğuna işaret eden Kalyoncu, fındık hariç tutulduğunda bölge ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 22 artış yaşandığını belirtti.

Kalyoncu, bunun yanında bölge illeri içinde 1 milyar dolar üzeri ihracat gerçekleştiren Trabzon'un başarısını 2022'de de sürdürerek, Türkiye geneli 1 milyar dolar üstü ihracat gerçekleştiren şehirler arasındaki yerini koruduğunu vurguladı.

Bölgenin yeterli düzeyde yatırım alamaması ve ulaştırma ile lojistikteki altyapı yetersizliklerinin de bölge ihracatının düşüş trendine girmesine neden olduğunu aktaran Kalyoncu, ihracatçıların bütün bu yaşananlara rağmen pazar payını koruyarak ihracatını sürdürmesinin takdire şayan bir başarı olduğunu vurguladı.

Kalyoncu, bölgenin kalkınmasının yegane anahtarının ihracat olduğunu ifade ederek, "İhracat bölgemiz illerinin büyüme ve istihdamına en büyük katkıyı sağlamakta. Doğu Karadeniz illerinin en büyük girdisi ihracattan sağlanmaktadır. Bu artışın sürdürülebilir kılınması için ihracatçımıza rekabet imkanı kazandırmak için çözüm önerilerimizin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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