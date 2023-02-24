Dolar
18.88
Euro
20.01
Altın
1,825.00
ETH/USDT
1,649.20
BTC/USDT
23,863.00
BIST 100
5,086.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Doğrudan teminle kamu alımlarında deprem nedeniyle artırılan limitin süresi uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik doğrudan temin yoluyla yapılacak kamu alımlarında 5 milyon liraya çıkarılan parasal limitin süresi olağanüstü halin (OHAL) sonuna kadar uzatıldı.

Merve Özlem Çakır   | 24.02.2023
Doğrudan teminle kamu alımlarında deprem nedeniyle artırılan limitin süresi uzatıldı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, buralardaki veya diğer illerdeki idarelerin doğrudan temin yoluyla yapacakları alımlarda uygulanacak parasal limitler 5 milyon liraya çıkarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile daha önce 28 Şubat 2023'e kadar tanımlanan bu uygulamanın süresi OHAL sonuna kadar uzatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için İstanbul'un Sarıyer ilçesinde acele kamulaştırma yapılacak
Türkiye ve dünya gündemi
Deprem bölgesindeki eğitimciler OHAL süresince ek ders ücretinden yararlandırılacak
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
OHAL Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Doğrudan teminle kamu alımlarında deprem nedeniyle artırılan limitin süresi uzatıldı

Doğrudan teminle kamu alımlarında deprem nedeniyle artırılan limitin süresi uzatıldı

Deprem bölgesindeki eğitimciler OHAL süresince ek ders ücretinden yararlandırılacak

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

OHAL Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de

OHAL Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki bazı parasal eşikler artırıldı

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki bazı parasal eşikler artırıldı
Depremzedeler, kamu kurum ve kuruluşlarının konaklama ve yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak

Depremzedeler, kamu kurum ve kuruluşlarının konaklama ve yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet